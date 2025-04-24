انطلاق فعاليات مؤتمر UEA7 لتعزيز الإبدع التكنولجي لطلاب جامعة أسوان

كتبت: شيماء طه





انطلقت منذ قليل فعاليات الحدث الطلابي الأكبر في صعيد مصر7 Upper Egypt in Action، تحت شعار «الصعيد في قلب الحدث»، وذلك بجامعة أسوان، وبحضور واسع من الطلاب والباحثين، إلى جانب لفيف من القيادات الجامعية، وعدد من الشركات بأسوان.



ويأتي الحدث برعاية من الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس الجامعة، وبحضور المهندس عمرو لاشين، نائب محافظ أسوان، نيابة عن اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، وتحت إشراف الدكتور محمد عبدالعزيز مهلل، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وبحضور الدكتور أشرف إمام، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد محمود، عميد كلية الهندسة، وعدد من عمداء الكليات وضيوف من جامعات جنوب الصعيد، ليشكل منصة فريدة تجمع بين الإبداع الطلابي والتفوق الأكاديمي، وتؤكد دور الجامعة في تحفيز الابتكار والريادة الفكرية.



رؤية الجامعة نحو التميز والإبداع



وأكد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، أن الجامعة تسعى من خلال هذا الحدث النوعي إلى ترسيخ بيئة محفزة على الإبداع والتفكير النقدي، تجمع تحت مظلتها طلاب كليات الجامعة وباحثيها، وتفتح أمامهم آفاقا جديدة من التفاعل والتطوير.

وأشار المهندس عمرو لاشين، نائب محافظ أسوان، إلى أهمية الاهتمام الذي توليه الدولة بالشباب والابتكار والعمل علي تنمية مهارات الطلاب، من خلال الأنشطة الطلابية.

وأوضح الدكتور محمد عبدالعزيز مهلل، في بيان صحفي، أن فعاليات UEA7 تُنظم من قبل فريق طلاب IEEE بكلية الهندسة، وبمشاركة متميزة من حاضنة النيل، ومشروع دعم أنشطة الأمن السيبراني، وبرعاية استراتيجية من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وبدعم من صندوق رعاية المبتكرين وأكاديمية البحث العلمي، ما يضفي على الحدث طابعا تكامليا بين الطلاب والمؤسسات الداعمة للابتكار.

مؤتمر شباب الباحثين: منصة علمية لشباب الجنوب

في إطار الفعاليات، تنطلق أيضا أعمال مؤتمر شباب الباحثين في نسخته الثالثة، بمشاركة أكثر من 80 ورقة بحثية تتناول قضايا علمية وتطبيقية معاصرة، إلى جانب تنظيم عدد من ورش العمل المتخصصة بالتعاون مع بنك المعرفة المصري، مما يعزز من فرص بناء القدرات البحثية وتنمية المهارات الأكاديمية لدى شباب الباحثين في صعيد مصر.

ويشهد الحدث مشاركة نحو 1000 مشارك من مختلف جامعات ومدارس محافظات الجنوب، تحت رعاية كريمة من وزراء التعليم العالي، والاتصالات، والشباب والرياضة، ومحافظ أسوان، ما يعكس الدعم المؤسسي الكبير لهذا الحدث الحيوي.



