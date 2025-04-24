وزير الإسكان: إطلاق التيار الكهربي في محطة محولات تغذية مشروع تطوير مدينة سانت كاترين

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إطلاق التيار الكهربي في محطة محولات سانت كاترين الجديدة قدرة 75 ميجا فولت أمبير لتغذية مشروع تطوير موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام، بمدينة سانت كاترين بسيناء، وذلك بالتزامن مع الاحتفالات بالذكرى الـ43 لتحرير سيناء.

تطوير مدينة سانت كاترين

يأتي ذلك في إطار تنفيذ تكليفات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتطوير مدينة سانت كاترين، ووضعها بمكانتها اللائقة التي تستحقها، هذه البقعة الطاهرة المقدسة، وإقامة مدينة سانت كاترين الجديدة، وتعظيم الاستفادة من المقومات السياحية لهذه المدينة ذات الطابع الأثري والديني والبيئي والتراثي، تماشيا مع اتجاهات التنمية المستدامة.

وأوضح وزير الإسكان، أن مشروع تطوير مدينة سانت كاترين، موقع التجلى الأعظم فوق أرض السلام، يهدف إلى إنشاء مزار روحانى على الجبال المحيطة بالوادى المقدس، لتكون مقصدا للسياحة الروحانية والجبلية والاستشفائية والبيئية على مستوى العالم، بجانب توفير جميع الخدمات السياحية والترفيهية للزوار، وتنمية المدينة ومحيطها مع الحفاظ على الطابع البيئي والبصرى والتراثى للطبيعة البكر، وتوفير أماكن لتسكين العاملين بمشروعات مدينة سانت كاترين، والجاري تنفيذها من خلال الجهاز المركزى للتعمير.

أعمال توصيل الكهرباء

وفي السياق ذاته، أضاف اللواء مهندس محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، أن أعمال توصيل الكهرباء بالقدرة المناسبة لتشغيل أعمال التطوير والتوسع المستقبلى لمدينة سانت كاترين، اشتملت على إنشاء محطة محولات سانت كاترين الجديدة قدرة 75 ميجا فولت أمبير، طبقا للدراسات المستقبلية وتنفيذ خط الربط الهوائى جهد 220 ك. ف من محطة نويبع القائمة إلى محطة محولات سانت كاترين بطول 100 كيومتر بإجمالي 313 برجا هوائيا، بالإضافة إلى أعمال شبكة الجهد المتوسط بإجمالي أطوال 123 كم كابلات، مع توسعة محطة محولات نويبع القائمة بإضافة 2 خلية و2 ممانع قدرة 25 ميجا ف أ جهد 220 ك .ف للربط مع محطة سانت كاترين، وإنشاء مباني المحولات والموزعات ومد الكابلات الأرضية.

تنفيذ جميع شبكات المرافق

وأوضح اللواء مهندس وائل مصطفى، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير سيناء المنفذ لمشروع التجلي الأعظم، أنه جرى الانتهاء من تنفيذ شبكة الاتصالات بإجمالي أطوال 20 كيلومترا، والانتهاء من طرق الإنترلوك بإجمالي أطوال 9,1 كيلومتر، وجارٍ الانتهاء من أعمال رفع كفاءة وتوسعة وازدواج الطريق من كمين النبي صالح وحتى مبنى الزوار بطول 9 كيلو مترات، تنفيذ أعمال توسعة وازدواج ورفع كفاءة الطريق من مطار سانت كاترين حتى كمين النبي صالح بطول 7 كيلومترات، اتجاهين بعرض 12,8 متر لكل اتجاه شامل طبان مرصوف.