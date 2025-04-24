وفد إيطالي يزور مكتبة مصر العامة بسيوة: صرح صديق للبيئة

وفد إيطالي يزور مكتبة مصر العامة بسيوة: صرح صديق للبيئة

وفد إيطالي يزور مكتبة مصر العامة بسيوة: صرح صديق للبيئة

كتب - محمد بخات

قال اللواء وليد منصور، رئيس مركز ومدينة سيوة، إنه بالتزامن مع احتفالات مصر بذكرى تحرير سيناء، ومع ما تشهده الواحة من حركة سياحية كبيرة بالتزامن مع احتفالات الربيع، استقبلت مكتبة مصر العامة بسيوة، محمد حسن، رئيس لجنة سيوة بغرفة المنشأت الفندقية، ووفدا ايطاليا، وكان في استقبالهم محمد عمران جيرى، مدير المكتبة.

وأوضح مدير مكتبة مصر العامة في واحة سيوة، اليوم، أنه جرى التعريف بالمكتبة العامة وطابعها المعماري الفريد والمميز، إذ تعد أول مكتبة صديقة للبيئة لما تمتاز به من استخدام الخامات المحلية الصديقة للبيئة فهي مبنية من الطين والملح والرمال.

مكتبة سيوة

أنشطة مكتبة سيوة

وأشار إلى أنه جرى تعريف الوفد السياحي الايطالي الذي جاء عبر رحلات سيوة، على أنشطة المكتبة المتنوعة وأقسامها المختلفة من قاعة الأطفال، والمشغولات اليدوية، ومعمل الحاسب الآلي، وقاعة الاجتماعات، وحديقة الطفل، والمسرح وقاعة إطلاع الكبار، وقام الوفد بمشاهدة عرضا عن أنشطة المكتبة المتنوعة، كما تفقد الوفد أقسام المكتبة، والاطلاع على عدد من الاصدارات عن سيوة باللغات المختلفة، وجرى إهداء الزوار عددا من الكتيبات للتعريف بواحة سيوة.

مكتبة سيوة

كما زار الوفد متحف البيت السيوى والتعرف على تراث الواحة المادي واللامادي.

مكتبة سيوة

صرح ثقافي تنويري

وأكد أن المكتبة تعد صرحا تنويريا وتثقيفيا وتعليميا على أرض سيوة، مشيرا إلى أن الواحة تشهد حركة سياحية كبيرة من الجنسيات المختلفة، وأن الحركة السياحية تسهم في توفير عدد كبير من فرص العمل، ويعمل على الرواج الاقتصادى وتحسين مستوى معيشة أفراد المجتمع.

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