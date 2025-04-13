«الإسكان» تعتمد المخطط الاستراتيجي لمدينة سيوة في مطروح

نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 203 لسنة 2025، بشأن تعديل المخطط الاستراتيجي لمدينة سيوة بمحافظة مطروح، وذلك في العدد 83 في 13 أبريل 2025.

وجاء في المادة الأولى من القرار، أنه يعتمد تحديث المخطط الاستراتيجي العام لمدينة سيوة محافظة مطروح طبقًا للمذكرة والخريطة المرفقين بهذا القرار.

وجاء في المادة الثانية من القرار، ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.