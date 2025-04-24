وزير الخارجية يناقش مع نظيره الإيطالي الأوضاع في منطقة البحر الأحمر

وزير الخارجية يناقش مع نظيره الإيطالي الأوضاع في منطقة البحر الأحمر

وزير الخارجية يناقش مع نظيره الإيطالي الأوضاع في منطقة البحر الأحمر

أكد الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، أنه ناقش مع نظيره الإيطالي، الأوضاع في منطقة البحر الأحمر، موضحا أن الوزير الإيطالي أكد تضامن بلاده الكامل مع مصر في التأكيد على أهمية الحفاظ على حرية الملاحة والتأثير السلبي للوضع الحالي في منطقة البحر الأحمر على قناة السويس وعلى الملاحة الدولية.

وأضاف عبدالعاطي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيطالي أنطونيو تاياني، نقلته قناة إكسترا نيوز: «مصر إذا كانت هي الطرف المتضرر الأول من التصعيد الحالي في البحر الأحمر، فالوزير الإيطالي تحدث عن تضرر مجتمع الأعمال الإيطالي والتجارة الإيطالية من جراء انخفاض المرور في قناة السويس واللجوء إلى خط آخر طويل للغاية يتسبب في رفع تكاليف الشحن».

وأشار إلى أنه كان هناك حديث مطول حول القرن الأفريقي وقضية المياه، مؤكدًا أنه نقل إلى وزير الخارجية الإيطالي موقف مصر الثابت فيما يتعلق بالأمن المائي، مؤكدا أن مصر لن تصمت عن المساس بالحصة المائية أو حدوث أي ضرر مائي على مصر، في ضوء اعتمادها الكامل على مياه النيل.

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