بعد الهزة الأرضية القوية.. هل السفر لتركيا آمن في الوقت الحالي؟

حالة من القلق لا تزال تنتاب مواطني وزوار تركيا من مختلف أنحاء العالم، وذلك في أعقاب الزلزال القوي الذي وقع أمس، بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر، وأتبعه عدة هزات ارتدادية تفاوتت شدتها والتي تم تداول العديد من الصور والفيديوهات لها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

هل السفر لتركيا آمن في الوقت الحالي؟

بالتزامن مع وقوع الزلزال القوي بتركيا والهزات الارتدادية المتعاقبة، بات هناك حالة من القلق التي تنتاب العديد من الزوار الذين استعدوا للسفر إلى تركيا خلال الأيام المقبلة، بسبب الخوف من احتماليات تكرار الكارثة مرة أخرى، بحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

ومع تزايد حالة القلق بشأن السفر إلى تركيا في الوقت الجاري من قبل المواطنين البريطانيين، قالت وزارة الخارجية البريطانية إن السفر إلى هناك ما زال آمنًا وهو ما ينطبق على الراغبين في السفر لتلك البلدة بشكل عام، حيث لم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار.

زلزال تركيا 2023

تقع تركيا بحسب موقعها الجغرافي في واحد من أكثر الصدوع التكتونية نشاطًا بالعالم، والذي يقع على بُعد حوالي 20 ميلًا جنوب إسطنبول.

وفي عام 2023 تعرضت البلاد لهزة أرضية بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر، ما أسفر عن مقتل أكثر من 50 ألف شخص وتدمير عشرات الآلاف من المباني في شرق تركيا وسوريا.

جدير بالذكر أن الزلزال الأخير بلغت قوته 6.02 درجة على مقياس ريختر، وكان على عمق 10 كيلومترات، ومركزه قبالة سيلفيري، وهي منطقة ساحلية معروفة بنشاطها الزلزالي على بعد حوالي 50 ميلًا إلى الغرب من إسطنبول.