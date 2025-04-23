مشاهد من لحظة وقوع زلزال تركيا بقوة 6.2 درجة (فيديو)

زلزال كبير هزّ تركيا صباح اليوم بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر، وأثار الرعب في قلوب السكان، أتبعه عدة هزات ارتدادية تفاوتت شدتها، بينما لم تعلن السلطات حتى الآن عن وقوع أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

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ونشرت قناة القاهرة الإخبارية مشاهد من الاهتزازات التي وقعت بسبب الزلزال ورصدتها الكاميرات، وسط هروب المواطنين وخوفهم من انهيارات المباني.

زلزال بقوة 6 درجات يضرب تركيا#القاهرة_الإخبارية pic.twitter.com/5qEWvKp9pK — القاهرة الإخبارية - AlQahera News (@Alqaheranewstv) April 23, 2025

وأعلنت تركيا أنّه لا أضرار في الطرق والمطارات والسكك الحديدية بموقع الزلزال وفقا للبيانات الأولية، بينما نصحت السطات التركية المواطنين بتجنب المباني المتضررة، زباستخدام الرسائل النصية والتواصل الاجتماعي بدلا من المكالمات، وأعلنت ولاية إسطنبول أنّها لم تتلق حتى الآن أي بلاغات بشأن انهيار مبان عقب الزلزال.