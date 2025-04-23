مشاهد من لحظة وقوع زلزال تركيا بقوة 6.2 درجة (فيديو)

مشاهد من لحظة وقوع زلزال تركيا بقوة 6.2 درجة (فيديو)

مشاهد من لحظة وقوع زلزال تركيا بقوة 6.2 درجة (فيديو)

زلزال كبير هزّ تركيا صباح اليوم بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر، وأثار الرعب في قلوب السكان، أتبعه عدة هزات ارتدادية تفاوتت شدتها، بينما لم تعلن السلطات حتى الآن عن وقوع أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

3 زلازل تابعة وقعت في اسطنبول

ونشرت قناة القاهرة الإخبارية مشاهد من الاهتزازات التي وقعت بسبب الزلزال ورصدتها الكاميرات، وسط هروب المواطنين وخوفهم من انهيارات المباني.

وأعلنت تركيا أنّه لا أضرار في الطرق والمطارات والسكك الحديدية بموقع الزلزال وفقا للبيانات الأولية، بينما نصحت السطات التركية المواطنين بتجنب المباني المتضررة، زباستخدام الرسائل النصية والتواصل الاجتماعي بدلا من المكالمات، وأعلنت ولاية إسطنبول أنّها لم تتلق حتى الآن أي بلاغات بشأن انهيار مبان عقب الزلزال.

مواضيع متعلقة

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

شرط مثير من زيزو للعودة إلى الزمالك

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا