«الإسكندرية للفيلم القصير» يكشف عن أعمال ولجنة تحكيم مسابقة الذكاء الاصطناعي

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير عن أسماء الأفلام المشاركة في مسابقة الذكاء الاصطناعي، في النسخة الحادية عشرة المقرر انطلاقها في الفترة من 27 أبريل حتى 2 مايو المقبل.

لجنة تحكيم أفلام مسابقة الذكاء الاصطناعي

وتضم لجنة تحكيم أفلام مسابقة الذكاء الاصطناعي، كل من المخرج والمونتير يوحنا ناجي، وصانع الأفلام والفنان البصري إسلام كمال والمخرجة والكاتبة دينا عبد السلام.

قائمة أفلام الذكاء الاصطناعي

وتنافس في قائمة أفلام الذكاء الاصطناعي 13 فيلما من مصر وتونس وأمريكا وغيرها من الدول الأجنبية وهي:

1 - فيلم «خارج هنا» من تونس ومدته 6 دقائق، إخراج رفيق عمراني من إنتاج 2025 ويعرض عالميا لأول مرة.

2 - فيلم «الصالون» من المغرب وفرنسا ومدته 4 دقائق، من إخراج مريم موزول، إنتاج عام 2025، ويعرض لأول مرة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

3 - فيلم «الحضارة: النسخة التجريبية» من مصر، ومدته 3 دقائق، من إخراج أمل عسكر وإنتاج عام 2025، ويعرض عالميا لأول مرة.

4 - فيلم «حوارات منسيّة» من النرويج ومدته 10 دقائق، للمخرج إيسان ماهر، وإنتاج عام 2024 ويعرض لأول مرة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

5 - فيلم «مأساة ليو» من مصر ومدته 3 دقائق، من إخراج مارك حنين وإنتاج عام 2025، ويعرض عالميا لأول مرة.

6 - من كوسوفو يشارك فيلم Remember 2 human من إخراج دوريم كلايقي وهو إنتاج 2023 ويعرض للمرة الأولي في أفريقيا.

7 - فيلم «لقتلهم جميعا» من الجزائر ومدته 59 ثانية، للمخرج مراد حمله، وإنتاج 2024 ويعرض للمرة الأولي بشمال أفريقيا والشرق الأوسط.

8 - فيلم «القصر» من مصر ومدته 5 دقائق، للمخرج سيف عبد الله وإنتاج 2025، ويعرض للمرة الأولى عالميا.

9 - فيلم «الهجرة» من الولايات المتحدة ومدته دقيقتان، للمخرج جيريمي هيغينز وإنتاج عام 2025، ويعرض عالميا للمرة الأولى.

10 - فيلم «الأسطورة» من إسبانيا ومدته دقيقتان من إخراج هيلاريو أباد، إستيبان دياز، خافي ليريا وإنتاج 2023 ويعرض في مصر للمرة الأولى.

11 - فيلم «الكثير من أجل قطعة من السماء الزرقاء» من إنتاج فرنسا، ومدته 3 دقائق، وإخراج ستوديو أنڤيل وإنتاج 2023 ويعرض في مصر للمرة الأولى.

12 - فيلم «هذيان» مدته 4 دقائق من إسبانيا، وإخراج يزا فوكو وإنتاج عام 2024، ويعرض في مصر للمرة الأولى.

13 - فيلم the burger king من الولايات المتحدة ومن اخراج ديفيد مان، ويعرض للمرة الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.