مخرج «ميسي بغداد»: الفيلم ترشح للأوسكار ولم يحظ بنجاح جماهيري رغم قصته الملهمة

مخرج «ميسي بغداد»: الفيلم ترشح للأوسكار ولم يحظ بنجاح جماهيري رغم قصته الملهمة

مخرج «ميسي بغداد»: الفيلم ترشح للأوسكار ولم يحظ بنجاح جماهيري رغم قصته الملهمة

كتبت: أية محسن

قال المخرج سهيم عمر خليفة، إنّ اسم فيلمه الأخير «ميسي بغداد» يثير الفضول ويدفع الجمهور لمشاهدته، حتى أنّه شارك في أكثر من 35 مهرجانا سينمائيا حول العالم، حاصدا عدة جوائز.

وأوضح «خليفة» خلال مداخلة هاتفية مع قناة القاهرة الإخبارية، أّن الفيلم ترشح لتمثيل العراق في جوائز الأوسكار هذا العام، ورغم النجاح الدولي أبدى المخرج الكردي استغرابه من الأرقام المحدودة لمشاهدات الفيلم داخل قاعات السينما، ووصفه بأنّه تجربة إنسانية عميقة تحاكي واقع الأمل وسط الألم، من خلال قصة طفل بساق واحدة يعشق كرة القدم ويصر على ممارستها.

وأضاف أنّه رغم محبة المهرجانات والجمهور للفيلم، إلا أنّ الشباك لم يعكس هذا التقدير بعد، مشيرا إلى أنّ كل عمل يقدمه يحمل جزءا من حياته الشخصية: «كل فيلم أخرجه يحتوي على 23% من حياتي».

وأكد المخرج الكردي أنّ قرار اختياره بين الأفلام القصيرة والطويلة يرتبط بطبيعة القصة، مشددا على أنّ الجانب الإنساني يظل المحور الرئيسي لأعماله، مع امتداد الخلفيات الاجتماعية والسياسية التي يطرحها في السرد.

ولفت «عمر» إلى أنّ فيلم «ميسي بغداد» ليس مجرد فيلم عن كرة القدم، بل صوت سينمائي يحمل وجع الواقع، وصرخة أمل في وجه الإعاقة والظروف القاسية، ما يجعله إضافة متميزة في مسيرته الذي يواصل حمل رسالته الإنسانية بعدسة فنية.

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