تشكيل لجنة النقاد بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

تشكيل لجنة النقاد بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

تشكيل لجنة النقاد بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير


كتبت - هبة أمين:

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير تشكيل لجنة تحكيم جمعية نقاد السينما المصريين للدورة الـ11 من المهرجان، والتيستُعقد في الفترة من 27 أبريل إلى 2 مايو 2025.

تضم اللجنة الناقد السينمائي البارز عصام زكريا، الذي يتمتع بخبرة واسعة في مجال النقد السينمائي، والناقدة رانيا يوسف، المعروفة بمشاركاتها الفاعلة في تقييم الأعمال الفنية، والناقد ضياء مرعي، الذي يُعد من الأصوات النقدية المتميزة في الساحة السينمائية.

مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

يُذكر أنّ مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير من الفعاليات السينمائية البارزة في المنطقة، حيث يُوفر منصة لعرض الأفلام القصيرة من مختلف أنحاء العالم، ويُتيح الفرصة لصناع السينما للتواصل وتبادل الخبرات.

وتستعد إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير للنسخة الحادية عشرة بعد 10 دورات ناجحة، أسفرت عن تأهل الأفلام الفائزة بجائزة هيباتيا الذهبية لجوائز الأوسكار بداية من النسخة المقبلة وذلك من قبل أكاديمية فنون وعلوم الصورة المسؤولة عن توزيع جوائز الأوسكار.

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