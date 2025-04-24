ترامب رجل الصفقات.. سياسة الرئيس الأمريكي في الحرب الروسية الأوكرانية

ترامب رجل الصفقات.. سياسة الرئيس الأمريكي في الحرب الروسية الأوكرانية

ترامب رجل الصفقات.. سياسة الرئيس الأمريكي في الحرب الروسية الأوكرانية

قالت الإعلامية داليا أبو عميرة، إنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لا يزال يتعامل مع السياسة الخارجية بذات الأسلوب الذي وثّقه في كتابه الشهير فن الصفقة الصادر عام 1987، حيث كشف عن فلسفته في التفاوض وإبرام الاتفاقيات.

وأضافت «أبو عميرة»، في عرض تفصيلي، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ هذا النهج يبدو جليًا اليوم في طريقة تعامله مع الحرب الروسية الأوكرانية، حيث لم ينفذ حتى الآن وعده بإنهاء الحرب خلال 24 ساعة، كما تعهد قبل عودته إلى البيت الأبيض في يناير 2025.

وتابعت الإعلامية، أنّ ترامب، الذي يقترب من اجتياز أول 100 يوم منذ فوزه، لا يتهرب من وعوده، بل يلمح بوضوح إلى نواياه الحقيقية، وهي استعادة الأموال التي أنفقتها الولايات المتحدة على دعم أوكرانيا خلال الحرب.

وأكدت: هذا الطرح لمّح إليه ترامب مرارًا، مشيرًا إلى ضرورة استرداد هذه الأموال من خلال صفقة تضمن لواشنطن مصالحها الاستراتيجية والاقتصادية.

وذكرت، أنّ ثروات أوكرانيا من المعادن النادرة – مثل الليثيوم والتيتانيوم والجرافيت واليورانيوم – تشكل جوهر هذه الصفقة المرتقبة، فهذه المواد، التي تُعد ضرورية للصناعات الأمريكية، تمثل فرصة ذهبية لترامب لعقد اتفاق يعوض به الخسائر الاقتصادية، ويدعم الاقتصاد الأمريكي داخليًا.

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