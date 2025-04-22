كاتب صحفي: تنصيب ترامب غيّر معادلة الحرب الروسية الأوكرانية

قال الكاتب الصحفي محمد العروقي، إن الاتهامات المتبادلة بشأن خرق هدنة عيد القيامة من الجانبين الروسي والأوكراني ليست جديدة؛ لأنه لطالما تم اختراق الهدن.

وأضاف العروقي، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن الوضع الحالي يبرز غياب النوايا الجدية، خاصة من الجانب الروسي، الذي وافق على الهدنة غير المشروطة خلال اجتماعات المملكة العربية السعودية في مارس الماضي.

أوكرانيا توافق على الهدنة تحت ضغط أوكرانيا

وأوضح أن الطرف الأوكراني وافق على الهدنة تحت ضغط أمريكي، إلا أن المساعي الأمريكية باءت بالفشل في إقناع روسيا بالالتزام بها، بل أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قدّم شروطًا تعجيزية أقرب إلى الإلزام مقابل الموافقة على هدنة مدتها 30 يومًا.

وأكد أن ما هو مطروح على الأرض الآن أقل من هدنة، ويتمثل في تجنب قصف البنية التحتية للطرفين، وهو ما يدل بوضوح على انعدام الثقة بين الجانبين.

ترامب مع القضايا بمنظور تجاري يخدم مصالحه



وتابع: «تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غيّر المعادلة، إذ يتعامل ترامب مع القضايا بمنظور تجاري يخدم مصالحه»، مشيرًا إلى أن هذا التغير لم يؤثر فقط على أوكرانيا، بل طال أيضًا ملفات مثل غزة وخليج المكسيك.

وأوضح أن ترامب يطالب أوكرانيا بسداد ديون الأسلحة التي قدمت لها خلال الحرب، ما أثار تخوفات من الجانب الأوكراني والأوروبي بشكل عام من سياسات ترامب، ومن احتمال تغول روسي جديد في مناطق أخرى، ما يدفع للبحث عن حلول بديلة لتشكيل هيئة تدافع عن المصالح الأوروبية.

وأضاف أن الخطة الأمريكية لم تُعلن رسميًا بعد، إلا أن بعض المداولات في وسائل الإعلام تشير إلى احتمال اعتراف الولايات المتحدة بجزيرة القرم كجزء من روسيا، مع بقاء المناطق الخمس الأخرى تحت السيطرة الروسية على أساس أنها أراضٍ محتلة.