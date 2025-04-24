أكدت وزارة قطاع الأعمال العام دعمها لجهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في سيناء، من خلال الشركات التابعة لها التي تسهم بشكل فعال في دفع عجلة الإنتاج، توفير فرص العمل، وتعزيز مقومات الاقتصاد الوطني في هذه البقعة الحيوية والغالية من أرض مصر، وذلك بالتزامن مع احتفالات الدولة المصرية بعيد تحرير سيناء.





المشروعات الصناعية والخدمية والسياحية في سيناء

وتتجسد مساهمة الوزارة في عدد من المشروعات الصناعية والخدمية والسياحية، من بينها شركة سيناء للمنجنيز بمدينة أبو زنيمة بجنوب سيناء، والتي تعد أحد الأعمدة الرئيسية في قطاع التعدين بسيناء، إذ تسهم في استخراج وتصنيع الخامات المعدنية، وعلى رأسها المنجنيز، بما يدعم الصناعات المحلية ويقلل الاعتماد على الاستيراد، وتعتبر الشركة أول وأكبر منتج لخام المنجنيز في مصر وتأسست عام 1957، ولديها أنشطة تعدينية (رمال السيليكا، الكاولين، الجبس الخام، المنجنيز، أكسيد الحديد، الكوارتز)، وأنشطة صناعية (إنتاج سبائك السيليكومنجنيز، الجبس المكلسن)، وأنشطة خدمية من خدمات بحرية بميناء أبو زنيمة (شحن وتفريغ الخامات، خدمات التراكي للحفارات واللنشات).