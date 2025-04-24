تزامنا مع احتفالات تحرير سيناء.. شركات «قطاع الأعمال» تواصل تنمية أرض الفيروز
تزامنا مع احتفالات تحرير سيناء.. شركات «قطاع الأعمال» تواصل تنمية أرض الفيروز
أكدت وزارة قطاع الأعمال العام دعمها لجهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في سيناء، من خلال الشركات التابعة لها التي تسهم بشكل فعال في دفع عجلة الإنتاج، توفير فرص العمل، وتعزيز مقومات الاقتصاد الوطني في هذه البقعة الحيوية والغالية من أرض مصر، وذلك بالتزامن مع احتفالات الدولة المصرية بعيد تحرير سيناء.
المشروعات الصناعية والخدمية والسياحية في سيناء
وتتجسد مساهمة الوزارة في عدد من المشروعات الصناعية والخدمية والسياحية، من بينها شركة سيناء للمنجنيز بمدينة أبو زنيمة بجنوب سيناء، والتي تعد أحد الأعمدة الرئيسية في قطاع التعدين بسيناء، إذ تسهم في استخراج وتصنيع الخامات المعدنية، وعلى رأسها المنجنيز، بما يدعم الصناعات المحلية ويقلل الاعتماد على الاستيراد، وتعتبر الشركة أول وأكبر منتج لخام المنجنيز في مصر وتأسست عام 1957، ولديها أنشطة تعدينية (رمال السيليكا، الكاولين، الجبس الخام، المنجنيز، أكسيد الحديد، الكوارتز)، وأنشطة صناعية (إنتاج سبائك السيليكومنجنيز، الجبس المكلسن)، وأنشطة خدمية من خدمات بحرية بميناء أبو زنيمة (شحن وتفريغ الخامات، خدمات التراكي للحفارات واللنشات).
وفي مصنع السبائك، جرى الانتهاء من المرحلة الثانية من تطوير مصنع سبائك السيليكومنجنيز في أبريل الجاري، لزيادة الطاقة الإنتاجية إلى 1650 طنًا شهريًا، مع خفض تكلفة الإنتاج، كما يجري تطوير مصنع الجبس المكلسن لرفع الإنتاج إلى 12000 طن شهريًا، وهناك أيضًا مشروعات أخرى تهدف إلى تحسين جودة خامات المنجنيز المحلية وزيادة الإنتاج من السبائك، واستخدام الطاقة الشمسية في العمليات.
ملاحة سبيكة بمدينة العريش بشمال سيناء
إلى جانب ملاحة سبيكة بمدينة العريش بشمال سيناء، التابعة لشركة النصر للملاحات، تضطلع بدور مهم في إنتاج وتصدير الملح بأنواعه. تقع الملاحة على ساحل البحر المتوسط بمدينة العريش على مساحة 26 كيلومترًا، وتضم عدة أحواض تركيز وترسيب وحصاد لاستيعاب المحاليل المرة. تستهدف الملاحة زيادة الطاقة الإنتاجية لتصل إلى 1.3 مليون طن سنويًا. كما يتم تطوير خطوط الإنتاج لتلبية احتياجات الأسواق المحلية والدولية.
وفي قطاع السياحة، تواصل الشركات الفندقية التابعة للشركات القابضة للسياحة والفنادق تقديم خدمات ضيافة راقية في دهب والعريش، ما يسهم في دعم النشاط السياحي وتعزيز الاقتصاد المحلي.
بالإضافة إلى فندق ومنتجع سفير دهب بجنوب سيناء، المملوك لشركة مصر للفنادق، والذي يعد من أفضل الأماكن لممارسة رياضة الغوص وكافة الرياضات المائية، وشهد الفندق تطويرًا شاملاً خلال السنوات الأخيرة ويضم 159 غرفة وجناحًا بإطلالات متنوعة على شاطئ البحر والجبل.
وفي قطاع السياحة، تواصل الشركات الفندقية التابعة للشركات القابضة للسياحة والفنادق تقديم خدمات ضيافة راقية في دهب والعريش، ما يسهم في دعم النشاط السياحي وتعزيز الاقتصاد المحلي.
بالإضافة إلى فندق ومنتجع سفير دهب بجنوب سيناء، المملوك لشركة مصر للفنادق، والذي يعد من أفضل الأماكن لممارسة رياضة الغوص وكافة الرياضات المائية، وشهد الفندق تطويرًا شاملاً خلال السنوات الأخيرة ويضم 159 غرفة وجناحًا بإطلالات متنوعة على شاطئ البحر والجبل.
وتضم الشركات أيضًا فندق ومنتجع «ريتاك قناي دهب» المملوك لشركة ايجوث، يتميز بإطلالته على خليج العقبة ويضم 182 غرفة وجناحًا جميعها تطل على البحر. يقدم الفندق مجموعة من الأنشطة الترفيهية والرياضية المتنوعة، وفندق ريتاك العريش، المملوك لشركة ايجوث، يقع على ساحل البحر الأبيض المتوسط ويضم 220 غرفة وجناحًا، ويقدم الفندق مجموعة متنوعة من المطاعم وقاعات الاجتماعات، بالإضافة إلى أنشطة ترفيهية تناسب جميع الفئات العمرية.