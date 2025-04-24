«الصحة» تعلن تنفيذ 15 مشروعا قوميا في القطاع الطبي بجنوب سيناء

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تنفيذ 15 مشروعا قوميا في القطاع الصحي بمحافظة جنوب سيناء، بإجمالي تكلفة بلغت 2.493 مليار جنيه، إلى جانب تنفيذ 5 مشروعات أخرى جار العمل بها حاليًا بتكلفة تصل إلى 507.1 مليون جنيه.



وفي محافظة شمال سيناء، جرى تنفيذ 8 مشروعات صحية بتكلفة بلغت 617.6 مليون جنيه، بالإضافة إلى 3 مشروعات ما زالت قيد التنفيذ بقيمة 287.5 مليون جنيه، وذلك خلال الفترة من عام 2014 وحتى عام 2024.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، بتوفير كافة الاحتياجات الصحية لأهالي هذه البقعة الغالية من أرض مصر، وبالتزامن مع احتفالات الشعب المصري، بذكرى تحرير سيناء.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة، يعطي أولوية كبيرة لملف المشروعات القومية ويتابعه بانتظام، ويُشدد على توفير كل الإمكانات وتذليل أي عقبات قد تعيق خطط تنفيذ هذه المشروعات، حرصًا على استدامة منظومة صحية متطورة تعمل بكفاءة وشمولية، بما يُسهم في تقديم خدمات صحية ذات جودة للمواطنين.

وأضاف أن المشروعات القومية بمحافظتي شمال وجنوب سيناء، تنوعت ما بين الإنشاء الجديد والتطوير، وجرى تجهيزها بأحدث وأفضل الأجهزة الطبية، خلال الفترة من أكتوبر 2022 وحتى الآن، حيث شهدت جنوب سيناء، توفير 19 سرير رعاية مركزة، و10 أجهزة تنفس صناعي، و7 أجهزة تنفس صناعي أطفال وكبار، و15 جهاز مونيتور رعاية مركزة و12 حضانة و16 جهاز رسم قلب، و5 غرف عمليات كاملة، و55 جهاز سرنجة ومضخة محاليل كهربائية، ووحدة أسنان مجهزة بأحدث الأجهزة، و62 جهاز مونيتور، و39 تروللي نقل مرضى، وأجهزة اشعة عادية ومقطعية وسونار، و13 كرسي غسيل كلوي و14 ماكينة غسيل كلوي و13 جهاز صدمات بالكراش كار.

وأضاف أن محافظة شمال سيناء شهدت تجهيز المنشآت الطبية بـ7 أسرة رعاية مجهزة، و3 أجهزة سيباب أطفال، و5 أجهزة تنفس صناعي، و7 أجهزة مونيتور رعاية مركزة وكومبكت، و25 مرتبة هوائية، و7 أجهزة رسم قلب، و10 أجهزة سرنجة ومضخة محاليل كهربائية، وجهاز ميكرسكوب جراحي متطور مخ وأعصاب، وتوفير وحدة أسنان بكامل أدواتها، و12 تروللي نقل مرضى، و6 أجهزة موجات فوق صوتية (سونار – أيكو) وجهاز سونا رمد وأجهزة أشعة مغناطيسية، و20 ماكينة غسيل كلوس، فضلًا عن توفير 3 ثلاجات بنوك دم و70 جهاز كرسي غسيل كلوي.