موعد صلاة الفجر بالتوقيت الصيفي في القاهرة والمحافظات

كتب: عبد العزيز سلامة

يبدأ غدًا الجمعة 25 أبريل 2025 بداية من الساعة الـ12 صباحا، تطبيق التوقيت الصيفي رسميًا في مصر، والذي يترتب عليه تقديم الساعة 60 دقيقة اعتبارًا من منتصف الليل، ويؤثر ذلك على توقيتات بعض الأنشطة اليومية، من أبرزها مواعيد الصلوات الخمس، خاصة موعد صلاة الفجر بالتوقيت الصيفي، التي تشهد تغيّرات دقيقة بين مدينة وأخرى.

موعد صلاة الفجر بالتوقيت الصيفي

وفيما يلي موعد صلاة الفجر بالتوقيت الصيفي، بحسب الهيئة المصرية العامة للمساحة، ليوم الجمعة 26 شوال 1446 هـ الموافق 25 أبريل 2025، في عدد من المحافظات:

القاهرة: الساعة 4:44 ص

الإسكندرية: الساعة 4:46 ص

طنطا: الساعة 4:43 ص

المنصورة: الساعة 4:41 ص

الزقازيق: الساعة 4:42 ص

أسيوط: الساعة 4:52 ص

سوهاج: الساعة 4:51 ص

بني سويف: الساعة 4:47 ص

المنيا: الساعة 4:51 ص

قنا: الساعة 4:48 ص

أسوان: الساعة 4:52 ص

مطروح: 4:57 ص

الغردقة: 4:41 ص

الخارجة: 4:59 ص

الإسماعيلية: 4:39 ص

دمياط: 4:39 ص

السلوم: 5:05 ص

نويبع: 4:33 ص

حلايب: 4:40 ص

شرم الشيخ: 4:38 ص

الفيوم: 4:48 ص

التوقيت الصيفي

يذكر أن مجلس الوزراء قد أعلن في وقت سابق أن التوقيت الصيفي سيُطبق بدءًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، وحتى الخميس الأخير من أكتوبر، بهدف ترشيد استهلاك الطاقة.