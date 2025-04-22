تطبيق العمل بالتوقيت الصيفي 2025 خلال ساعات.. قدم ساعتك 60 دقيقة في هذا الموعد

تطبيق العمل بالتوقيت الصيفي 2025 خلال ساعات.. قدم ساعتك 60 دقيقة في هذا الموعد

تطبيق العمل بالتوقيت الصيفي 2025 خلال ساعات.. قدم ساعتك 60 دقيقة في هذا الموعد

كتبت - صفية النجار

ينتظر المواطنون خلال الفترة الحالية، إعلان الحكومة رسميا، عن تطبيق التوقيت الصيفي 2025، بشكل رسمي، وفقا للقانون رقم 34 لسنة 2023 الذي صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في 16 أبريل 2023.

موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2025 رسميا

ويتم تطبيق التوقيت الصيفي 2025 في مصر، يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل 2025، أي بعد يومان فقط، وذلك بحسب قانون التوقيت الصيفي، ويستمر العمل بالتوقيت الصيفي في مصر 2025 حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر المقبل من نفس العام، حيث يتم تعديل الساعة يوم الجمعة سواء في تطبيق التوقيت الصيفي أو التوقيت الشتوي، كونه يوم إجازة رسمي فى معظم قطاعات الدولة.

ووفقا للقانون يتم تطبيق التوقيت الصيفي أو الشتوي يوم الجمعة لهذا السبب، تجنبا لحدوث أي مشكلات أو أخطاء خاصة متعلقة بمواقيت العمل أو المدارس والجامعات والبنوك، ولتكون هناك فرصة للمواطنين لإدراك التغيير والعمل عليه، تجنبًا لتأثر سير العمل في المصالح الحكومية والمؤسسات، في تم التغيير خلال يوم عمل طبيعي.

التوقيت الصيفي في مصر 2025

وبدءا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل والتي توافق هذا العام 25 أبريل 2025، يتم العمل بنظام التوقيت الصيفي من خلال تقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة اعتبارا، لتصبح الساعة 12 بعد منتصف الليل هي 1 صباحًا، ويستمر هذا النظام من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى الخميس الأخير من شهر أكتوبر.

مواضيع متعلقة

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

شرط مثير من زيزو للعودة إلى الزمالك

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا