تطبيق العمل بالتوقيت الصيفي 2025 خلال ساعات.. قدم ساعتك 60 دقيقة في هذا الموعد

كتبت - صفية النجار

ينتظر المواطنون خلال الفترة الحالية، إعلان الحكومة رسميا، عن تطبيق التوقيت الصيفي 2025، بشكل رسمي، وفقا للقانون رقم 34 لسنة 2023 الذي صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في 16 أبريل 2023.

موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2025 رسميا

ويتم تطبيق التوقيت الصيفي 2025 في مصر، يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل 2025، أي بعد يومان فقط، وذلك بحسب قانون التوقيت الصيفي، ويستمر العمل بالتوقيت الصيفي في مصر 2025 حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر المقبل من نفس العام، حيث يتم تعديل الساعة يوم الجمعة سواء في تطبيق التوقيت الصيفي أو التوقيت الشتوي، كونه يوم إجازة رسمي فى معظم قطاعات الدولة.

ووفقا للقانون يتم تطبيق التوقيت الصيفي أو الشتوي يوم الجمعة لهذا السبب، تجنبا لحدوث أي مشكلات أو أخطاء خاصة متعلقة بمواقيت العمل أو المدارس والجامعات والبنوك، ولتكون هناك فرصة للمواطنين لإدراك التغيير والعمل عليه، تجنبًا لتأثر سير العمل في المصالح الحكومية والمؤسسات، في تم التغيير خلال يوم عمل طبيعي.

التوقيت الصيفي في مصر 2025

وبدءا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل والتي توافق هذا العام 25 أبريل 2025، يتم العمل بنظام التوقيت الصيفي من خلال تقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة اعتبارا، لتصبح الساعة 12 بعد منتصف الليل هي 1 صباحًا، ويستمر هذا النظام من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى الخميس الأخير من شهر أكتوبر.