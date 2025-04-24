القبض على شاب بتهمة إشعال حرائق غابات نيوجيرسي في أمريكا

اتهمت السلطات الأمريكية شابا يبلغ من العمر 19 عاما، بالاشتباه في إشعال حريق هائل في ولاية نيوجيرسي والذي أتى على ما لا يقل عن 15 ألف فدان واستمر في الاشتعال اليوم الخميس، وألقت القبض عليه.

وفي بيان صدر صباح الخميس، نشره موقع «إيه بي سي نيوز»، أعلن مسؤولون في ولاية نيوجيرسي، بمن فيهم المدعي العام لمقاطعة أوشن برادلي دي بيلهيمر، عن اعتقال جوزيف كلينج من ويرتاون، نيوجيرسي، بتهمة الحرق العمد والإشعال المتعمد فيما يتعلق بحريق الغابات الذي اندلع في وقت مبكر من يوم الثلاثاء.

وألقي القبض على كلينج بعد أن قرر المحققون أن الحريق ناتج عن حريق تم إخماده بشكل غير صحيح، وفقا للبيان.

وفي شكوى جنائية تم تقديمها في القضية، زعمت السلطات أن كلينج بدأ الحريق عمدًا بهدف تدمير أو إتلاف أي غابة، وتحديدًا عن طريق إشعال نار مخيم قبالة طريق جونز في واريتاون وتركها دون مراقبة مما تسبب في حريق غابات، كما اتهمته بتعريض مبنى أو هيكل بشكل متهور لخطر التلف أو التدمير.

تم رصد حريق طريق جونز لأول مرة حوالي الساعة 9:45 صباحًا يوم الثلاثاء في منطقة إدارة الحياة البرية في جرينوود في ويرتاون، حسبما قال المسؤولون، وقال المحققون إن مصدر الحريق يقع بالقرب من عنوان ويرتاون الذي أدرجه كلينج كمنزله.

وقال مسؤولون عن مكافحة الحرائق إن الحريق انتشر بسرعة في منطقة الحياة البرية، وهدد حوالي 1300 مبنى في وقت ما، بسبب النباتات التي دمرها الجفاف والرياح العاصفة والرطوبة النسبية المنخفضة، وقال مسؤولون إن ما لا يقل عن 5000 شخص استجابوا لأوامر الإخلاء الإلزامي أو غادروا منازلهم طواعية.

استمر اشتعال حريق طريق جونز يوم الخميس، وأتى الحريق على ما لا يقل عن 15 ألف فدان، وتم احتواؤه بنسبة 50% صباح الخميس، وفقًا لهيئة الإطفاء.

وبحسب خدمة مكافحة الحرائق في الغابات في ولاية نيوجيرسي، من المتوقع أن يتسع نطاق الحريق مع مساعدة الظروف الجافة والرياح وانخفاض الرطوبة في نشاطه، ومع استمرار الحريق واتجاه الرياح شمالًا، تتوقع السلطات وصول بعض دخان حرائق الغابات إلى مدينتي نيويورك ولونغ آيلاند، وأصدرت إدارة حماية البيئة في ولاية نيويورك تحذيرًا بشأن جودة الهواء صباح الخميس، وسيظل ساريًا حتى منتصف الليل.