حدث ليلا.. أعاصير في أمريكا وحريق بإسرائيل وتغيب بابا الفاتيكان عن قداس الجمعة

حدث ليلا.. أعاصير في أمريكا وحريق بإسرائيل وتغيب بابا الفاتيكان عن قداس الجمعة

حدث ليلا.. أعاصير في أمريكا وحريق بإسرائيل وتغيب بابا الفاتيكان عن قداس الجمعة

شهدت ساعات الليل الماضية عددًا من الأحداث المهمة، كان أبرزها وقوع حريق في أحد الفنادق الشهيرة في الأراضي المحتلة، وتغيب بابا الفاتيكان عن قداس الجمعة العظيمة، بالإضافة إلى توقعات بمشاكل في الطقس الأمريكي السيئ.

حريق في فندق شهير بإسرائيل

شهدت الأراضي المحتلة حريقًا في الطابق الثاني من فندق الملك سليمان، وعلى الفور، تدخلت أجهزة الإنقاذ، حيث تم إجلاء أكثر من 150 من نزلاء الفندق والعاملين فيه، بينما تلقى المصابون الإسعافات الأولية في مكان الحادث.

وذكرت صحيفة «يديعوت أحرنوت» العبرية أنّ الحريق اندلع في شرفة الطابق الثاني بالفندق، بينما كان الدور قيد التجديد، ويجري إخلاء النزلاء من الطوابق الثلاثة العليا.

حريق بفندق الملك سليمان

بابا الفاتيكان يتغيب عن قداس الجمعة العظيمة

تغيب البابا فرانسيس بابا الفاتيكان عن قداس الجمعة العظيمة في 18 أبريل في كاتدرائية القديس بطرس بالفاتيكان، رغم حضور ر نائب الرئيس الأمريكي دي جيه فانس.

ووصل نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس إلى روما لقضاء عطلة عيد الفصح مع زوجته وأبنائه الثلاثة، في المحطة الأولى من رحلة خارجية مدتها 6 أيام تتضمن مناقشات مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا مليوني وزيارة إلى الفاتيكان.

قداس

تحذيرات من طقس عاصف في أمريكا

موجة من الطقس السيئ من المنتظر أن تضرب مناطق من الولايات المتحدة الأمريكية، وتهدد أكثر من 50 مليون أمريكي بسبب الأعاصير والفيضانات المنتظرة خلال فترة إجازة عيد الفصح.

وأعلنت السلطات وقوع 15 إعصارًا وهبات رياح بلغت سرعتها 138 كيلومترًا في الساعة، بالإضافة إلى هطول برد بحجم كرة البيسبول في نبراسكا وأيوا، كما وردت تقارير عن أضرار في المباني، والأشجار المتساقطة، وخطوط الكهرباء في مناطق مثل نبراسكا وأيوا ومينيسوتا.

الحوثيون يستهدفون القوات الأمريكية.. والجيش الأمريكي يرد

نقلت «القاهرة الإخبارية» عن مراسلها باليمن حدوث 4 غارات أمريكية جديدة على معسكر الصمع في مديرية أرحب شمالي محافظة صنعاء، كما أعلنت جماعة الحوثي تنفيذ عملية عسكريةً استهدفت هدفًا عسكريًا في محيطِ مطارِ بن جوريون، وعملية عسكرية مزدوجة استهدفت حاملتي الطائرات الأمريكيتين (ترومان) و(فينسون) والقطع الحربية التابعة لهما، وتبنت الجماعة الهجمات متوعدة بمزيد من عمليات التصدي والاستهداف.

مواضيع متعلقة

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا