حدث ليلا.. أعاصير في أمريكا وحريق بإسرائيل وتغيب بابا الفاتيكان عن قداس الجمعة

شهدت ساعات الليل الماضية عددًا من الأحداث المهمة، كان أبرزها وقوع حريق في أحد الفنادق الشهيرة في الأراضي المحتلة، وتغيب بابا الفاتيكان عن قداس الجمعة العظيمة، بالإضافة إلى توقعات بمشاكل في الطقس الأمريكي السيئ.

حريق في فندق شهير بإسرائيل

شهدت الأراضي المحتلة حريقًا في الطابق الثاني من فندق الملك سليمان، وعلى الفور، تدخلت أجهزة الإنقاذ، حيث تم إجلاء أكثر من 150 من نزلاء الفندق والعاملين فيه، بينما تلقى المصابون الإسعافات الأولية في مكان الحادث.

وذكرت صحيفة «يديعوت أحرنوت» العبرية أنّ الحريق اندلع في شرفة الطابق الثاني بالفندق، بينما كان الدور قيد التجديد، ويجري إخلاء النزلاء من الطوابق الثلاثة العليا.