موعد التشغيل التجريبي للخط الأول من مشروع القطار الكهربائي السريع

كشف اللواء مهندس طارق جويلي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، موعد التشغيل التجريبي للخط الأول من مشروع القطار الكهربائي السريع.

وأوضح رئيس هيئة الأنفاق، أنه من المقرر أن يبدأ التشغيل التجريبي للخط الأول في النصف الأول مع العام المقبل 2026.

وأضاف أن شبكة القطار الكهربائي تخلق محور تنموي لوجيستي يربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، حيث تتكون الشبكة من 3 خطوط لنقل الركاب والبضائع بإجمالي أطوال 2000 كم.

وأضاف الجويلي، أن المشروع يساهم في تعزيز مكانة مصر كمركز تجاري عالمي يربط المناطق الصناعية، مراكز الإنتاج، بالموانئ البحرية مراكز التصدير.

ولفت، إلى أن شبكة مشروع القطار الكهربائي السريع تساهم في تحقيق التكامل مع المطارات والموانئ البحرية والطرق البحرية لتحقيق مفهوم النقل متعدد الوسائط، والربط بين الموانئ البحرية والجافة والمناطق اللوجستية.

وأضاف الجويلي، أنه تم إسناد أعمال توريد الوحدات المتحركة وأعمال الأنظمة والسكة الخاصة بالمشروع، إلى تحالف سيمنز مع شركتين وطنيتين «أوراسكوم - المقاولون العرب».

وتابع: الاستشاري العام لمشروع القطار الكهربائي السريع هو مكتب سيسترا العالمي، كما أن كل شركة من الشركات المنفذة للمشروع يشترك معها استشاري مصري وطني.

وأشار رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إلى أن إجمالي أعمال التنفيذ في مشروع شبكة القطار الكهربائي السريع وصلت إلى 65% من إجمالي الأعمال، وجاري العمل على باقي الأعمال.