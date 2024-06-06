القطار الكهربائي السريع من الداخل.. تجهيزات عالمية لخدمة الراكب (فيديو)

القطار الكهربائي السريع، وسيلة نقل جماعية تعمل الهيئة القومية للأنفاق على توفيرها لأول مرة في مصر، إذ تعمل الهيئة حاليًا على إنشاء المحطات والمسارات والقضبان الخاص بالقطار؛ لتوفير أفضل الخدمات لجمهور الركاب، مؤكدة أنّ هذه النوعية من القطارات بها إمكاناتٌ هائلة، وتختبر على السكة الحديد في ألمانيا بعد انتهاء تصنيعها في مصانع شركة سيمنز العالمية.

السرعة التصميمية للقطار

يتميز القطار الكهربائي السريع بسرعة تصميمية 250 كيلومترًا في الساعة، ويتسع لـ479 راكبًا، ويشتمل على نوعين من العربات منها عربات رجال الأعمال وأخرى سياحية، ويُوفر تجربة جلوسٍ مريحة من خلال مقاعد مُجهزة بشكل متميزة، ومزودو بمساند لراحة القدمين وحامل شخصي للمعطف، وحامل للمعطف وطاولات مدمجة خلف المقاعد، وحامل لأجهزة التابلت والمحمول.

وأظهر فيديو وزارة النقل، أنّ عربات القطار مزودة بمصابيح القراءة الشخصية وزر طلب طاقم الخدمات، ومخارج كهربائية لشحن الأجهزة الكهربائية، وشاشات عرض بيانات الرحلة، كما أنّ المقاعد مُرقمة بطريقة برايل، ومزودة بحاجب للشمس، وتشتمل العربات أيضاً على أماكن مخصصة للعائلات وأبواب أوتوماتيكية مزودة بأجهزة استشعار.

طاولات لتغيير ملابس الأطفال

زودت الشركة المُصنعة القطار، بأماكن متعددة لتخزين الأمتعة، ومنطقة يسهل الوصول إليها بالكراسي المتحركة، وطاولات متحركة، ومصعد للكراسي المتحركة، فضلاً عن دورة مياه مجهزة لذوي الهمم، وطاولات لتغيير ملابس الأطفال، إذ يشتمل القطار على 10 دورات مياه لكل قطار، وبوفية لخدمة الركاب وغرفة مدير القطار وكابينة عصرية للسائقين لتشغيل القطار بشكل آمن.

وأضافت الشركة المُصنعة عددًا من الخصائص للقطار؛ ليتناسب مع المناخ المصري، تتمثل في زيادة قدرة تكييف الهواء وتقوية فلاتر الرمال، وطلاء مقاومة للعوامل الخارجية، وتطوير ديناميكية الهواء.