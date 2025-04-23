الحكومة تتعاقد مع شركة جديدة لإدارة وتشغيل القطار الكهربائي السريع

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على تعاقد الهيئة القومية للأنفاق مع شركة دي – بي- السويدي لتشغيل النقل السككي الكهربائي – مصر، وذلك لإدارة وتشغيل شبكة القطار الكهربائي السريع بخطوطها الثلاثة: الخط الأول الذي يبدأ من العين السخنة وحتى العلمين الجديدة، ثم إلى مرسى مطروح بطول 660 كيلومترا، والخط الثاني الذي يبدأ من الفيوم وحتى بني سويف ثم إلى أبو سمبل بطول 1100 كيلومتر، والخط الثالث الذي يبدأ من قنا حتى الغردقة ثم إلى سفاجا بطول 225 كيلومترا.