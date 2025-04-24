الفاتيكان: 49 ألف شخص قدموا واجب العزاء في وفاة البابا فرنسيس

كتب: شريف سليمان

أعلنت الفاتيكان، أنّ 48 ألفا و600 شخص قدموا واجب العزاء في وفاة البابا فرنسيس، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل.

وفي 21 أبريل 2025، أُعلن عن وفاة البابا فرنسيس عن عمر يناهز 88 عامًا، بعد صراع مع المرض.

أُقيمت مراسم تشييع رسمية في ساحة كاتدرائية القديس بطرس، بحضور عدد من قادة الدول والشخصيات الدينية البارزة.

وفقًا للفاتيكان، حضر الجنازة الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بالإضافة إلى ممثلين عن الكنائس والطوائف المسيحية المختلفة.

بعد الجنازة، نُقل نعش البابا إلى بازيليك القديسة مريم الكبرى في روما، حيث وُوري الثرى وفقًا لوصيته الأخيرة، التي طلب فيها أن يُدفن في كنيسة صغيرة بعيدًا عن التقاليد المتبعة في دفن البابوات السابقين. ​

وتُوفي البابا فرنسيس في 21 أبريل 2025، إثر سكتة دماغية وقصور في القلب، بعد صراع مع المرض. وكان قد خضع لعملية جراحية في يونيو 2024 لعلاج فتق في البطن، ويبدو أنه تعافى تمامًا من تلك الجراحة.

في الأيام الأخيرة من حياته، أرسل رسالة بمناسبة عيد الفصح، مؤكدًا خلالها أهمية السلام وداعيًا لإنهاء الصراعات المسلحة. ​