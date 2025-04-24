أكرم القصاص: الرئيس السيسي يقود رؤية شاملة لتعمير سيناء بمليارات الجنيهات

قال الكاتب الصحفي أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة «اليوم السابع»، إنّ تنمية سيناء تمثل معركة لا تقل أهمية عن مواجهة الإرهاب، وهي معركة متكاملة تمثل محورًا أساسيًا في استراتيجية الدولة المصرية منذ ثورة 30 يونيو.

الدولة الآن تستعيد دورها التنموي في سيناء

وأضاف «القصاص»، في مداخلة هاتفية الإعلامية بسمة وهبة، في برنامج «90 دقيقة»، المذاع على قناة المحور، أن سيناء ظلت مهمّشة لفترات طويلة رغم أهميتها الجغرافية والاستراتيجية، وأن الدولة الآن تستعيد دورها التنموي في هذه المنطقة الحيوية.

وتابع، أن ما تشهده سيناء من مشروعات تنموية هو استجابة لمطالب قديمة ظلت لعقود دون تنفيذ، موضحًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أخذ على عاتقه تنفيذ رؤية شاملة لتعمير سيناء، تشمل الزراعة والصناعة والبنية التحتية والمياه وتخزين السيول.

الرئيس عبد الفتاح السيسي أخذ على عاتقه تنفيذ رؤية شاملة لتعمير سيناء

وأشار «القصاص» إلى أن ما تشهده سيناء من مشروعات تنموية هو استجابة لمطالب قديمة ظلت لعقود دون تنفيذ، موضحًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أخذ على عاتقه تنفيذ رؤية شاملة لتعمير سيناء، تشمل الزراعة والصناعة والبنية التحتية والمياه وتخزين السيول.

وأضاف أن مشروع استصلاح 500 ألف فدان، وإنشاء المجتمعات السكنية المتكاملة، يمثل نقلة نوعية في تاريخ سيناء، لافتًا إلى أنّ الأنفاق التي تربط سيناء بالوادي، مثل أنفاق قناة السويس، غيّرت من واقع الحركة والتنقل بشكل غير مسبوق، كما أنّ هذه الأنفاق والطرق والكباري جعلت سيناء متصلة فعليًا بالدلتا لأول مرة في تاريخها الحديث.

استراتيجية الدولة لتوطين ملايين المصريين في أراضٍ جديدة

وأشار إلى دور القطار الذي دخل سيناء كجزء من منظومة النقل المتكاملة، مما يعزز من فرص التنمية والاستثمار في هذه المنطقة، مؤكدًا أن تنمية أرض الفيروز لم تكن فقط ردًا على الإرهاب، بل هي جزء من استراتيجية الدولة لتوطين ملايين المصريين في أراضٍ جديدة، وتوفير فرص عمل واسعة، إلى جانب توفير خدمات التعليم والصحة والبنية التحتية لسكان سيناء، وهناك مشروعات حقيقية تُنفذ على الأرض بمليارات الجنيهات.

وشدد على أن سيناء لم تعد مجرد جبهة أمنية، بل باتت اليوم ساحة للتنمية والبناء والتوسع العمراني، في مشهد يؤكد أن الدولة ماضية في إعادة توزيع الكثافة السكانية وربط سيناء ببقية مناطق الجمهورية بطريقة غير مسبوقة في تاريخ مصر الحديث.