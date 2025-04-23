في ذكرى «التحرير».. مصر تُطلق «خطة خمسية» لتنمية سيناء (ملف خاص)

فى إطار رؤية مصر الطموحة لتحقيق التنمية الشاملة وتعزيز الأمن القومى، تطلق الدولة خطة استراتيجية قومية خمسية لتنمية شبه جزيرة سيناء خلال الفترة من 2025 إلى 2030، والتى تتمثل فى تصديق السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى على مخططات استراتيجية متكاملة لتنمية وتطوير محافظتى شمال وجنوب سيناء، بما يمثل نقلة نوعية فى مسيرة تعمير تلك البقعة الغالية من أرض الوطن.

تأتى هذه الخطة استكمالاً للجهود الكبيرة التى بذلتها مصر فى السنوات الأخيرة لتحويل سيناء من منطقة حدودية إلى قطب تنموى يجمع بين الاستقرار الأمنى والازدهار الاقتصادى، تماشياً مع أهداف رؤية التنمية المستدامة «مصر 2030». وتركز الخطة الجديدة على ثلاثة محاور رئيسية: التنمية الاقتصادية، وتوطين ملايين المصريين فى أرض الفيروز، والتطوير العمرانى، وهى الجهود التى تواجه الأطماع الأجنبية فى أرض مصر الغالية.

وتستهدف الدولة جذب الاستثمارات المحلية والدولية فى قطاعات الزراعة والسياحة والصناعة والطاقة المتجددة فى سيناء، مع التركيز على استغلال الموقع الجغرافى الفريد لسيناء كجسر بين القارات. وتنفذ الدولة 7 مدن جديدة فى أرض الفيروز، والتى ستستوعب أعداداً من المواطنين تصل إلى 8 ملايين نسمة من المصريين لدى اكتمالها، فضلاً وتوفير فرص عمل مستدامة فى المشروعات الكبرى، مثل مشروعات مدينة «سلام مصر» شرق بورسعيد، والمشاريع الزراعية والصناعية العملاقة.