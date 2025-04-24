تنفيذا لقرار مجلس الوزراء.. موعد بدء التوقيت الصيفي

بدأ العمل بالتوقيت الصيفي والإعلان عن نهاية التوقيت الشتوي لعام 2025، لتكون الساعة الآن الواحدة صباحًا بدلا من الساعة الثانية عشر مساء، حيث يتم تقديم الساعة.

يأتي ذلك وفقا لقرار أصدره مجلس الوزراء عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، عن موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر.

وحسب القانون رقم 24 لسنة 2023 في شأن تقرير التوقيت الصيفي، فإنه اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، وتكون الساعة القانونية في مصر هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة.