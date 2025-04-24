موعد تغيير الساعة بالتوقيت الصيفي 2025.. وكيفية ضبط الوقت بشكل صحيح

تطبق الحكومة المصرية اليوم بعد منتصف الليل، التوقيت الصيفي 2025، حيث يتم العمل به في جميع المصالح الحكومية والقطاع الخاص والبنوك وتتغير مواعيد القطارات والمترو ومواقيت الصلاة، لذا يهتم الكثيرون بموعد تغيير الساعة، وإمكانية تقديمها أو تأخيرها بمقدار 60 دقيقة.

ويهدف العمل بالتوقيت الصيفي إلى الاستفادة من ساعات النهار الطويلة في فصلي الربيع والصيف، والتي تبدأ في التقلص بالتزامن مع قرب بدء فصل الشتاء حتى العودة إلى العمل بالتوقيت الشتوي.

موعد تغيير الساعة لتطبيق التوقيت الصيفي

ويتم تغيير الساعة الليلة في تمام الساعة 12 منتصف ليلة الجمعة الموافق 25-4-2024، بتقدم الساعة 60 دقيقة لتصبح الواحدة صباحا، وذلك إعمالا لقانون التوقيت الصيفي رقم 24 لسنة 2023 الذي يحدد تطبيق التوقيت الصيفي في الجمعة الأخيرة من شهر أبريل.

مدة العمل بالتوقيت الصيفي 2025

ويتم تطبيق التوقيت الصيفي 2025، بدءا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، وحتى الخميس الأخير من شهر أكتوبر المقبل، أي لمدة 6 أشهر ثم نعود للعمل بالتوقيت الشتوي.

التوقيت الشتوي والصيفي

وكان مجلس الوزراء، وافق في اجتماعه رقم 231، والذي انعقد يوم الأربعاء 1 مارس 2023، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون ينص على عودة العمل بالتوقيت الصيفي بعد 7 سنوات من إلغائه في عام 2018، بسبب ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية وسعيًا من الحكومة لترشيد استغلال الطاقة، حيث يعمل تطبيق التوقيت الصيفي على الاستفادة من الضوء الطبيعي خلال ساعات النهار الطويلة، وبالتالي توفير الطاقة.

سبب اختيار يوم الجمعة لتغيير التوقيت

ويأتي اختيار يوم الجمعة لتعديل التوقيت الصيفي أو الشتوى، لكونه يوم إجازة بمعظم القطاعات، وذلك تجنبًا حدوث أي مشكلات أو أخطاء خاصة بالوقت، وحتى تكون هناك فرصة أمام لمواطنين، لإدراك تغيير التوقيت والعمل به، وذلك تجنبًا لحدوث أي مشكلات أو تأخيرات على العمل والمصالح.

طريقة تغيير الساعة في هواتف أندرويد

- قم بالدخول على الإعدادات.

- اختر كلمة Additional setting أو إعدادات إضافية.

- اختيار كلمة الوقت والتاريخ Date & Time.

- قم بتعديل الوقت والتاريخ بشكل تلقائي، ثم أعد تشغيل هاتفك.

- اضغط على حفظ.

طريقة تغيير الساعة على هواتف iPhone

- افتح إعدادات الهاتف.

- قم بتحديد عام.

- اختيار التاريخ والوقت.

- التبديل إلى التعيين تلقائيًا.

- بمجرد الانتهاء من هذه الخطوات، سيتم تحديث وقت iPhone الخاص بك تلقائيًا، وفقًا لأي تغييرات في التوقيت الصيفي.