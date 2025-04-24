مواعيد القطارات بالتزامن مع تطبيق التوقيت الصيفي 2025.. من الإسكندرية لأسوان

تبدأ المصالح الحكومية من الساعة 12 بعد منتصف ليلة الجمعة، تطبيق التوقيت الصيفي 2025، وتطبق الهيئة القومية لسكك حديد مصر التوقيت الصيفي بالنسبة لمواعيد عمل الموظفين، وكذلك حركة مسير القطارات على خطوطها الممتدة من أسون للإسكندرية، لذا نستعرض مواعيد القطارات بالتوقيت الصيفي.

وأعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بدء العمل بالتوقيت الصيفي اعتبارًا من مساء يوم الخميس الموافق 24-4-2025، مشيرة إلى أنه عندما تصل الساعة 24:00 يتم تقديم الساعة 60 دقيقة فتصبح الساعة 01:00 صباحًا.

وبالنسبة لمواعيد القطارات بالتوقيت الصيفي أوضحت الهيئة، أنه يتم استمرار مسير القطارات السائرة بالطريق بعد التوقيت الجديد وتعتبر متأخرة على مواعيدها ساعة حتى تصل إلى محطة الوصول النهائية في هذه الليلة.

مواعيد القطارات المكيفة القاهرة - أسوان

- قطار رقم 1902 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 00.20 مساء.

- قطار رقم 2010 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 10.00 صباحًا.

- قطار رقم 986 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 14.00.

- قطار رقم 970 مكيف بور سعيد سوهاج موعد قيامه الساعة 14.00 ظهرا.

- قطار رقم 990 مكيف القاهرة سوهاج موعد قيامه الساعة 16.00 عصرا.

- قطار رقم 2006 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 17.15 عصرا.

- قطار رقم 2012 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 17.30 عصرا.

- قطار رقم 872 مكيف القاهرة أسيوط موعد قيامه الساعة 17.45 عصرا.

- قطار رقم 996 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 22.00 مساء.

- قطار رقم 936 القاهرة أسوان (مكيف) موعد قيامه الساعة 7.35.

- قطار رقم 3006 ثالثة مكيفة القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 00.50 مساء.

- قطار رقم 978 ثالثة مكيفة القاهرة أسيوط موعد قيامه الساعة 06.30 صباحًا.

- قطار رقم 988 ثالثة مكيفة القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 19.10 مساء.

- قطار رقم 890 ثالثة مكيف القاهرة سوهاج موعد قيامه الساعة 23.30 مساء.

مواعيد قطارات الـVIP القاهرة أسوان

قطار رقم 980 VIP القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 08.00 صباحًا.

قطار رقم 982 VIP القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 12.00 ظهرا.

قطار رقم 2014 VIP القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 21.00 مساء.

قطار رقم 976 VIP القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 20.00 مساء.

مواعيد قطارات النوم القاهرة أسوان

قطار رقم 84 القاهرة أسوان (نوم) موعد قيامه الساعة 19.20.

قطار رقم 82 / نوم/ القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 21.10 مساء.

قطار رقم 2030 القاهرة أسوان (تالجو) موعد قيامه الساعة 19.00.

مواعيد القطارات الروسي «التهوية» القاهرة أسوان

قطار رقم 162 تهوية القاهرة الأقصر موعد قيامه الساعة 14.20.

قطار رقم 974 تهوية القاهرة الأقصر موعد قيامه الساعة 5.30 صباحًا.

قطار رقم 1006 تهوية القاهرة سوهاج موعد قيامه الساعة 6.00 صباحًا.

قطار رقم 80 تهوية القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 9.00 صباحًا.

قطار رقم 1004 تهوية القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 9.30 صباحًا.

قطار رقم 160 تهوية القاهرة الأقصر موعد قيامه الساعة 12.15 ظهرا.

قطار رقم 972 تهوية القاهرة أسيوط موعد قيامه الساعة 16.20.

قطار رقم 188 تهوية القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 18.00 مساء.

قطار رقم 1014 تهوية القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 18.50 صباحًا.

قطار رقم 1012تهوية القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 20.20 مساء.

قطار رقم 90 تحيا مصر القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 22.10 مساء.