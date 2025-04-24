سعر الأرز الشعير اليوم الخميس 24-4-2025 للمستهلك في مصر

سعر الأرز الشعير اليوم الخميس 24-4-2025 للمستهلك في مصر

سعر الأرز الشعير اليوم الخميس 24-4-2025 للمستهلك في مصر

حقق سعر الأرز الشعير اليوم الخميس 24-4-2025 للمستهلك في الأسواق المحلية مستويات مستقرة لأغلب الأصناف، ليتراوح سعر الطن بين 15 و16 ألف جنيه، ويختلف السعر من منطقة لأخرى ومن تاجر لآخر حسب جودة ونوع الأرز.

وترصد السطور التالية سعر الأرز الشعير اليوم للمستهلك في مصر لأشهر الأصناف التي يقبل على شرائها أغلب المواطنين بالسوق المحلي، خاصةً الأرز عريض الحبة والأرز رفيع الحبة باختلاف الأصناف والجودة ونسبة الكسر.

سعر الأرز الشعير اليوم للمستهلك في مصر

سجل سعر الأرز الشعير اليوم في مصر للمستهلك حوالى 15 ألف و500 جنيه للطن رفيع الحبة، بينما وصل سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة إلى 16 ألف جنيه، والأسعار ترصد متوسط السلعة بالأسواق على مستوى الجمهورية.

سعر الأرز الشعير اليوم فى مصر

سعر الأرز الأبيض اليوم في مصر للطن

وبالنسبة إلى سعر الأرز الأبيض اليوم في مصر للمستهلك، تفاوتت الأسعار بحسب الأصناف ونوع الحبة كالتالي؛

- سعر طن الأرز الأبيض رفيع الحبة اليوم في مصر، سجل 25 ألف جنيها للمستهلك.

أما سعر طن الأرز الأبيض عريض الحبة اليوم للمستهلك، فيباع بسعر 27 ألف جنيه.

الأرز

محددات سعر طن الأرز الشعير في مصر

يشار إلى أن هناك العديد من العوامل والمحددات التي تؤثر في سعر الأرز الشعير بالسوق المحلي؛ أبرزها التوازن بين جانبي العرض والطلب، وهي القوى الأساسية للسوق بالنسبة لأسعار السلع، وكذلك معدل الإنتاجية في الداخل وكلما زادت الوفرة تراجعت الأسعار بشكل كبير، وتكاليف النقل والتخزين والتوزيع على منافذ البيع المختلفة ليقل السعر للجملة مقارنة بسعر منافذ التجزئة.

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