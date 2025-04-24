زوجة مدير مستشفى كمال عدوان: تدهور حالته الصحية بسجون الاحتلال الإسرائيلي

أكدت ألبينا أبو صفية، زوجة الدكتور حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان المعتقل في سجون الاحتلال الإسرائيلي، أن حالتها النفسية ونفسية أطفالها تدهورت بسبب استمرار احتجاز زوجها في سجون الاحتلال.

وأضافت ألبينا، في رسالة لبرنامج «90 دقيقة» عبر قناة «المحور»، أن العائلة لا تستطيع العيش بدون وجوده بجانبهم، مؤكدة أنها تعيش مع أطفالها في ظروف صعبة بعد تهدم منزلها بسبب العدوان الإسرائيلي، ما دفعهم إلى النزوح والعيش في منازل مؤقتة.

وقالت إن آخر زيارة من محامية الدفاع، غيد القاسم، كانت في التاسع من أبريل الجاري، حيث أفاد بأن حالة زوجها الصحية تزداد سوءًا بشكل ملحوظ بسبب التعذيب المستمر في السجن.

واختتمت ألبينا مناشدتها قائلة إن حياة زوجها في خطر، وطالبت بإجراءات دولية عاجلة للإفراج عنه، مشيرة إلى أن هذه القضية الإنسانية يجب أن تحظى بالاهتمام الدولي اللازم لإنهاء معاناة زوجها وعائلتها.