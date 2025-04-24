عضو «الدفاع عن طابا»: كنا مستعدين لاسترداد أرضنا.. ونعرف كيف يفكر الطرف الآخر

قال الدكتور مفيد شهاب، أستاذ القانون الدولي، وعضو اللجنة القومية للدفاع عن طابا، إنّ ذكرى استرداد سيناء وتحريرها تحريرًا كاملًا غالية علينا جميعًا.

التضحية من أجل استعادة الحق

وأضاف «شهاب» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء دي أم سي، المُذاع على قناة دي أم سي تقديم الإعلامي أسامة كمال: «أول درس مستفاد هو أنه ما ضاع من حق وراءه مطالب، ولكن لا يكفي أن تكون صاحب حق ولكن لابد أن تكون قادر على الدفاع عن هذا الحق بكافة الوسائل، وأن تكون مستعدًا للتضحية من أجل استعادة هذا الحق».

وتابع: «وكما حارب الجندي المصري في السادس من أكتوبر وهو مستعد للتضحية والموت في سبيل التحرير، فأيضًا هناك مفاوضات لاسترجاع الحق، فإن أخذه بهدوء وتفاوض خير وبركة، وإلا أكون مستعدًا أن أواصل حتى أستعيد».

إقناع الآخرين بأنك صاحب حق

وأردف أستاذ القانون الدولي: «الدرس الثاني هو أنه ليس كافيًا أن تكون صاحب حق ولكن أن تكون قادرًا على إقناع الآخرين بأنك صاحب حق، ومن هنا أهمية التفاوض، وأن تكون تعلم جيدًا كيف يفكر الطرف الآخر وكيف تواجهه وهو ما قمنا بعمله في اللجنة القومية في قضية تحكيم طابا».