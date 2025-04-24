وكيل «تشريعية الشيوخ»: درس تحرير سيناء يحمل العديد من العبر والمواعظ

هنأ النائب عصام هلال عفيفي، وكيل اللجنه التشريعية بمجلس الشيوخ، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، جموع الشعب المصري والسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والقوات المسلحة، بمناسبة عيد تحرير سيناء «عيد العزة والكرامة».

عيد تحرير سيناء

قال «عفيفي» في بيان، إن في هذه المناسبة لا بد أن نذكر بكل فخر وإعزاز الزعيم السابق أنور السادات، وكذلك الرئيس محمد حسني مبارك رئيسا مصر السابقين، الذين قادا معركة الحرب والسلام والتحرير، وكذلك علماءنا وخبراءنا والمفاوضين الذين شاركوا في معركة التحرير بالتحكيم، كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد تحرير سيناء.

وأضاف أن درس تحرير سيناء فيه من العبر والمواعظ لنا كشعب مصر الكثير، فقد تحررت سيناء بالحرب والسلام والتفاوض والتحكيم، ولابد أن نستخلص الدروس للمستقبل.

وأشار إلى أنه في كل عام وشعبنا العظيم شعب مصر بخير، وجيشنا العظيم بخير وانتصار، وحامل راية أمن وانتصار مصرنا الحبيبة.

درس تحرير سيناء

واختتم: كل عام وكل قطرة دم أو عرق سالت وتسيل كل يوم من مصري على هذه الأرض المباركة محفوظة ومقدرة وصاحبها عزيز علينا، كل عام وكل من حارب بالأمس ويحارب الآن من أجل مصر بخير وسلامة وصحة، أما الشهداء فهنيئا لهم الفردوس بما ضحوا في سبيل الله ومن أجل الوطن، وندعو المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها وقائدها وجيشها الباسل من كل سوء.