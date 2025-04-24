بسمة وهبة: معركة تحرير سيناء من أعظم معارك الكرامة في تاريخنا الحديث

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إنّ 25 أبريل يوم خاص جدًا ومن الأيام المحفورة في قلوبنا وعقولنا وذاكرة كل مصري وعربي، موضحة: «هذا يوم تاريخي شاهد على واحدة من أعظم معارك الكرامة في تاريخنا الحديث، وهي تحرير سيناء».

انتصار الإرادة المصرية في تحرير سيناء

وأضافت «وهبة»، خلال تقديم برنامج «90 دقيقة»، عبر قناة «المحور»: «هذا يوم نشعر فيه بانتصار الإرادة المصرية، ويرد اعتبار الأرض والكرامة ويؤكد أن المصري لا يتنازل عن حقه».



وتابعت: «نقف اليوم بفخر وإجلال ونحن نقول كل سنة وسيناء في حضننا، كل سنة وكرامة المصريين مرفوعة، سيناء أرض شهدت كل ألوان المعارك مثل الاحتلال الإسرائيلي والتحرير وإرهاب أهل الشر والحرب ضد التطرف والظلام، ووسط كل ذلك، بقيت سيناء عنوانا للبطولة والصمود».

معركة السلام والتفاوض في ثمانينيات القرن الماضي



وأردفت: «بعد نصر أكتوبر 1973، جاء الدور على المعركة الطويلة الصامتة الحكيمة، وهي معركة السلام ومعركة التفاوض في ثمانينيات القرن الماضي حتى عادت سيناء إلى أحضان مصر كاملة، والحكاية لم تنتهِ، فقد جاء الدور على معركة صعبة وخطيرة وشرسة جدا، وهي معركة ضد الإرهاب والخونة الذين حاولوا خطف سيناء مرة أخرى باسم تجارة الدين والتطرف».