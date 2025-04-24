السفير حسام زكي: الدعم العربي هو الأساس في تعزيز المواقف الفلسطينية

السفير حسام زكي: الدعم العربي هو الأساس في تعزيز المواقف الفلسطينية

السفير حسام زكي: الدعم العربي هو الأساس في تعزيز المواقف الفلسطينية

قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إنّ الدعم العربي للقضية الفلسطينية يتناسب مع الوضع الذي نراه.

الدعم العربي للقضية الفلسطينية

وأضاف «زكي» خلال لقائه ببرنامج «مساء دي أم سي»، المُذاع على قناة «دي أم سي»، تقديم الإعلامي أسامة كمال: «لو شيلت الدعم العربي نشوف القضية الفلسطينية من الناحية السياسية إلى أن يمكن أن تصل، فسنجد بأنها سوف تواجه صعوبات كبيرة جدًا، لأن الدعم العربي هو الحاضنة الأولى والأساسية للمواقف الفلسطينية».

وتابع: «عندما يقوم وفد فلسطيني بالطرح في جامعة الدول العربية موقف ما، بإن العرب يتبنوا هذا الموقف يُعطيه زخم ضخم جدًا، فالعمل العربي يُمكن أن يُحقق الكثير والكثير للقضية الفلسطينية، وبالفعل قد حقق في الماضي».

مصر وقطر تحاولان تحقيق وقف إطلاق النار في غزة

وأردف: «هناك دولتان عربيتان تحاولان تحقيق وقف إطلاق النار، مصر بكل ثقلها وتاريخها، وقطر باتصالاتها وعلاقاتها، في محاولة للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار».

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