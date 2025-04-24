توقف المحافظ الإلكترونية وماكينات الصراف الآلي بسبب التوقيت الصيفي

كشفت رسائل نصية قصيرة أرسلتها شركات المحمول الأربعة العاملة في مصر لملايين العملاء اليوم الخميس، عن توقف المحافظ الإلكترونية وماكينات الصراف الآلي لعدد ساعات محدود على خلفية تطبيق التوقيت الصيفي، الذي سيبدأ بعد منتصف الليل الجمعة 25 أبريل الحالي.

توقف المحافظ الإلكترونية وماكينات الصراف الآلي والتوقيت الصيفي 2025

ووفقا لرسالة نصية أرسلتها إحدى شركات المحمول العاملة في السوق المحلي للعملاء، فإنّ المحافظ الإلكترونية وماكينات الصراف الآلي الـATM ستتوقف عن العمل بشكل مؤقت بداية من الساعة الحادية عشر مساء يوم الخميس 24 أبريل 2025 وحتى الثالثة صباح الجمعة الموافق 25 أبريل، على أن يتم استئناف عملها بشكل طبيعي بعد انتهاء هذه المدة، فالتوقف مؤقت لساعات فقط حتى فجر الغد.

لماذا ستتوقف المحافظ الإلكترونية وماكينات الـATM

ويعد توقف المحافظ الإلكترونية وماكينات الصراف الآلي، الـ ATM، لساعات عن العمل بسبب تغيير الساعة وتطبيق التوقيت الصيفي، وهو إجراء تحرص عليه شركات المحمول في مصر لتجنب أية محاولات من شأنها الإضرار بحسابات العملاء وللحفاظ على الأمان دون الإضرار بخدمات المحافظ الإلكترونية، الكاش، أثناء عمليات التحديث الخاصة بتطبيق التوقيت الصيفي.

ما هي خدمات «الكاش» من شركات المحمول الأربعة؟

وكما نصت الرسالة، فإنَّ تغيير التوقيت الصيفي من شأنه أن يؤثر على خدمات الكاش المقدمة من شركات المحمول الأربعة في مصر، وهذه الخدمات عبارة عن المحافظ الإلكترونية التي تمكن العملاء من إجراء عمليات سحب وإيداع وتحويلات مالية، ويتم استخدام ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك كجزء من هذه العمليات، مثل أن يتم السحب أو الإيداع من خلالها.

التوقيت الصيفي والبنوك المصرية

فيما اكتفت بعض البنوك المحلية بإخطار العملاء ببعض التغييرات التي ستطرأ على الخدمات التي تقدمها هذه البنوك تزامنا مع بدء العمل بالتوقيت الصيفي، وتحديدًا عندما يتم تغيير الساعة بحلول منتصف الليل اليوم الخميس.

وطمأنت هذه البنوك العملاء بأن توقف الخدمات البنكية المقدمة سيكون مؤقتا ولبضع ساعات فقط، تبدأ من الواحدة صباحًا وحتى الرابعة ليوم الجمعة 25 أبريل، أي خلال فجر الغد، مع التنويه بضرورة تأكد العميل من «ضبط التوقيت الجديد على أي جهاز يتم من خلاله إجراء أي معاملات مصرفية عن بعد عبر تطبيقات البنك المثبته عليه».