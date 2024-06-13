قبل ما تسحب فلوس العيد.. اعرف رسوم السحب من ماكينات الصراف الآلي| عاجل

يزيد الإقبال على ماكينات الصراف الآلي ATM، الخاصة بالبنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري، خلال هذه الأيام والتي تسبق يوم عيد الأضحى المبارك، إذ يحرص المواطنين في هذه الفترة على سحب الأموال قبل العيد بغرض تلبية متطلبات واحتياجات العيد، والعيدية أيضًَا.

رسوم سحب الأموال من البنوك

ويفرض كل بنك، رسوم خاصة للسحب من ماكينات الصراف الآلي الخاصة به ATM، في حالة السحب من ماكينة صراف آلي، غير المخصصة للبنك الذي استخرج منه العميل الفيزا الخاصة به.

رسوم الاستعلام عن الرصيد من بنك آخر

أيضًا تفرض البنوك، رسوم في حالة القيام بالاستعلام عن الرصيد، من ماكينات الصراف الآلي ATM بنك آخر، غير المخصصة للبنك الذي استخرج منه العميل الفيزا الخاصة به، وتتراوح ما بين 1.5 - 6 جنيهات.

رسوم سحب الأموال في 10 بنوك

ومن خلال السطور التالية، تنشر الوطن رسوم السحب من ماكينات الصراف الآلي، قبل عيد الأضحى المبارك في 10 بنوك.

البنك الأهلي المصري

رسوم السحب من ماكينة الصراف الآلي ATM البنك الأهلي المصري 5 جنيهات لكل عملية سحب، وعند الاستعلام عن الرصيد يتم خصم رسوم 1.5 جنيه.

رسوم السحب من ماكينة الصراف الآلي ATM بنك مصر 5 جنيهات على كل عملية سحب، وفي حالة الاستعلام عن الرصيد يتم خصم 2 جنيه.

رسوم السحب من ماكينة الصراف الآلي ATM بنك قطر الوطني 5 جنيهات لكل عملية سحب، و2 جنيه عند الاستعلام عن الرصيد.

رسوم السحب من ماكينة الصراف الآلي ATM بنك كريدي أجريكول 5 جنيهات على كل سحبة، وعند الاستعلام عن الرصيد يتم خصم 6 جنيهات.

رسوم السحب من ماكينة الصراف الآلي ATM بنك القاهرة 5 جنيهات لكل عملية سحب، و2 جنيه عند الاستعلام عن الرصيد.

رسوم السحب من ماكينة الصراف الآلي ATM البنك التجاري الدولي 5 جنيهات على كل سحبة، والاستعلام عن الرصيد مجانًا.

رسوم السحب من ماكينة الصراف الآلي ATM بنك HSBC السحب النقدي 5 جنيهات، والاستعلام عن الرصيد مجانًا.

رسوم السحب من ماكينة الصراف الآلي ATM البنك العربي الأفريقي الدولي 5 جنيهات عن كل سحبة، و3 جنيهات للاستعلام عن الرصيد.

رسوم السحب من ماكينة الصراف الآلي ATM البنك المصري الخليجي «إي جي بنك» 5 جنيهات عند السحب للمعاملة الواحدة.

رسوم السحب من ماكينة الصراف الآلي ATM بنك الإمارات دبي الوطني 5 جنيهات حد السحب النقدي للمعاملة الواحدة، وجنيهان للاستعلام عن الرصيد.