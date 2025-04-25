ريم مصطفى تعلق على تريند «إنت اللي قتلت ابني يا مجدي»

ريم مصطفى تعلق على تريند «إنت اللي قتلت ابني يا مجدي»

ريم مصطفى تعلق على تريند «إنت اللي قتلت ابني يا مجدي»

كتب: ياسمين محمود

حلت الفنانة ريم مصطفى ضيفة على برنامج «معكم»، مع الإعلامية منى الشاذلي، المذاع على قناة on، وتطرقت لتصدرها التريند مؤخرا وبعد الخبايا عن حياتها الشخصية.

وقالت ريم مصطفى عن تريند «إنت اللي قتلت ابني يا مجدي» إنها عندما شاهدت المشهد بعد عرضه علقت قائلة: «إيه القرف ده، أنا إزاي عملته وحش كده، وكان عندي ظرف يوم هذا المشهد ولكنني لم أتخيل أن أظهر بهذا المنظر، وبدأت أقول لنفسي هكتئب ولا أزعل، وكنت كل يوم أصحى أسأل أنا لسه تريند يقولوا لي آه، فأروح أنام تاني، لأني كنت عارفة إني هبقى تريند بسبب المشهد».

ومن ناحية أخرى، أكدت ريم أنها عاشت تجربة مع شخص سيئ «توكسيك» أدت إلى عدم رغبتها في دخول أي تجارب فاشلة أو مؤقتة في الوقت الحالي، معلقة: «الحمد لله محققة لنفسي حياة تخليني عايشة مرتاحة، والشخص الذي يدخل حياتي إما حد يضيف سعادة يا إما خليك في بيتك وسيبني في بيتي، مش عايزة حد بمشاكله لأني مش دكتور نفساني».

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