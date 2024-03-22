ريم مصطفى: كان شكلي مختلف جدا في عمر العشرين

قالت الفنانة ريم مصطفى، إنَّ مظهرها وهيئتها اختلفا كثيراً عن الوقت الحالي مقارنة بعمرها في العشرين «كان شكلي غريب في عمر العشرين لدرجة الاختلاف الشديد، فقد كنت أكثر نحافة».

«مصطفى»: موضة مختلفة ولما بشوف الصور بضحك

وأضافت «مصطفى» في مداخلة لها بالبرنامج الإذاعي «كان عمري 20»، مع الإعلامية شافكي المنيري، على راديو «ميجا إف إم» «موضة تلك الأيام كانت غريبة وهذا طبيعي بمعنى أنه كلما تغيرت الموضة بمرور الوقت كلما شعرناها غريبة، وعندما ننظر إلى الصور نتعجب من شكلنا وقتها رغم أننا وقتها كنا فاكرين إننا زي القمر».

كنت زوجة وانتظر ولادة طفلي الثاني

وأشارت ريم مصطفى إلى فترة أدائها امتحانات بكالوريوس الإعلام «في آخر عام دراسي بالجامعة وأنا خريجة كلية الإعلام، كنت بمتحن وأنا حامل وقتها كنت زوجة وانتظر قدوم طفلي الثاني».