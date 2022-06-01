ريم مصطفى تقضي إجازتها الصيفية في إيطاليا.. صور

انتقلت النجمة ريم مصطفى إلى ايطاليا وتحديدا مدينة بورتو بورتوفينو، لاستكمال عطلتها الصيفية التي قررت أن تكون بين مختلف الدول الأوروبية هذا العام، حيث تواجدت خلال الأيام الماضية في باريس، وحرصت على مشاركة متابعيها على السوشيال ميديا بصور من رحلتها إلى إيطاليا.

ريم مصطفى تستعد لاستئناف نشاطها الفني

وتستعد ريم مصطفى للعودة إلى نشاطها الفنى مجدداً خلال الأيام المقبلة، حيث تنتظر استئناف تصوير مسلسلها الجديد دوبامين المكون من 15 حلقة، الذي صورت منه المشاهد الأولى قبل شهر رمضان الماضي، وهو من تأليف محمد جلال وإخراج رؤوف عبد العزيز.

ويشارك في بطولته إلى جانب ريم مصطفى: محمد كيلاني، باسل الزارو، مروان يونس، تيام مصطفى قمر، إسراء رخا، بسنت شوقي، وعدد آخر من الفنانين الشباب.

ريم مصطفى تشارك أحمد السقا ومنى زكي في فيلم العنكبوت

وينطلق عرض مسلسل الثمانية الذي تقدم ريم فيه دور البطولة النسائية أمام أسر ياسين وخالد الصاوى على منصة شاهد، 9 يونيو الجاري، والعمل مكون من 8 حلقات، ويشارك في بطولته محمد علاء جاميكا، محمود البزاوي، لارا إسكندر، منذر رياحنة، وظهور خاص للنجمة غادة عادل، ومشاركة عدد آخر من النجوم كضيوف الشرف، والعمل من إخراج أحمد مدحت.

وشاركت ريم مصطفى في موسم رمضان الماضي، من خلال مسلسل suits بالعربي، مع آسر ياسين، أحمد داود، صبا مبارك، تارا عماد، محمد شاهين، مصطفى درويش، وضيوف الشرف أسماء جلال، هدى المفتى، خالد كمال، ناردين فرج، سلمى أبو ضيف، ملك بدوي، وسيناريو وحوار محمد حفظي وياسر عبد المجيد وإخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج تى فيجن للمنتج طارق الجنايني.

ويعرض لريم مصطفى حالياً في السينمات فيلم العنكبوت؛ بطولة أحمد السقا، منى زكي، ظافر العابدين، يسرا اللوزي، محمد لطفي، أحمد فؤاد سليم، الراحل زكي فطين عبد الوهاب، أكرم الشرقاوي، محمود غريب وعدد آخر من الفنانين، إضافة إلى ضيوف الشرف محمد ممدوح، شيكو، شيماء سيف، وهو من تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.