الساعة الآن في القاهرة حسب التوقيت الصيفي

بدأت مصر رسميًا تطبيق التوقيت الصيفي مع دقات الساعة الثانية عشرة من منتصف ليل الخميس/الجمعة، حيث تم تقديم الساعة ستين دقيقة، لتصبح الساعة الواحدة صباحًا بدلًا من الثانية عشرة، فكم الساعة الآن في القاهرة حسب التوقيت الصيفي؟.

الساعة الآن في القاهرة حسب التوقيت الصيفي

وبذلك تصبح الساعة الآن في القاهرة بحسب التوقيت الصيفي الواحدة صباحًا، في أول لحظات يوم الجمعة الموافق 25 أبريل 2025.

ويأتي تطبيق التوقيت الصيفي هذا العام تنفيذًا لما أقرّه مجلس الوزراء، حيث يُعمل به سنويًا بدءًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وحتى الخميس الأخير من أكتوبر، في إطار خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء والطاقة.

وتسبّب التحول إلى التوقيت الصيفي في حالة من التساؤلات لدى كثير من المواطنين، خاصة ممن لا يعتمدون على أجهزة تُحدث التوقيت تلقائيًا، حيث يتطلب الأمر ضبط الساعة يدويًا سواء في الساعات التقليدية أو الأجهزة المنزلية التي لا تدعم التحديث التلقائي.

كيفية تغيير الساعة للتوقيت الصيفي

ويُنصح بمراجعة إعدادات الوقت على الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسب الآلي، لضمان توافق المواعيد اليومية مع التوقيت الرسمي الجديد، خصوصًا ما يتعلق بمواعيد العمل، والالتزامات الدراسية، وأوقات الصلاة التي تتأثر بدقة التوقيت، وإليك خطوات تغيير الساعة للتوقيت الصيفي:

قم بفتح الإعدادات (settings).

انتقل بعد ذلك إلى التاريخ والوقت.

فعل «التحديث التلقائي» لضبط الساعة حسب التوقيت المحلي.