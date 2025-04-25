موعد صلاة الجمعة اليوم في المحافظات بعد تطبيق التوقيت الصيفي

في أول أيام تطبيق التوقيت الصيفي لعام 2025، قد يختلط الأمر على البعض فيما يتعلق بموعد صلاة الجمعة، فبعد تقديم الساعة 60 دقيقة اختلفت مواعيد الصلاة في كل المحافظات، وتحرص الهيئة العامة للمساحة على إعلان مواقيت الصلاة عبر موقعها الرسمي، وكشفت عن موعد صلاة الجمعة اليوم الموافق 25 أبريل في كل المحافظات، كالتالي:

موعد صلاة الجمعة في القاهرة والإسكندرية

موعد أذان الظهر في القاهرة الساعة 12:53 مساء.

موعد أذان الظهر في الإسكندرية الساعة 12:58 مساء.

موعد صلاة الجمعة في المحافظات والمدن

موعد أذان الظهر في شرم الشيخ الساعة 12:41 مساء.

موعد أذان الظهر في كفر الشيخ الساعة 12:54 مساء.

موعد أذان الظهر في بلطيم الساعة 12:54 مساء.

موعد أذان الظهر في رأس غارب الساعة 12:45 مساء.

موعد أذان الظهر في الضبعة الساعة 1:04 مساء.

موعد أذان الظهر في العلمين الساعة 1:02 مساء.

موعد أذان الظهر في طنطا الساعة 12:54 مساء.

موعد أذان الظهر في بني سويف الساعة 12:54 مساء.

موعد أذان الظهر في المنيا الساعة 12:55 مساء.

موعد أذان الظهر في قنا الساعة 12:47 مساء.

موعد أذان الظهر في أسوان الساعة 12:46 مساء.

موعد أذان الظهر في المنصورة الساعة 12:52 مساء.

موعد أذان الظهر في الزقازيق الساعة 12:52 مساء.

موعد أذان الظهر في أسيوط الساعة 12:53 مساء.

موعد أذان الظهر في سوهاج الساعة12:51 مساء.

موعد أذان الظهر في أسوان الساعة 12:46 مساء.

موعد أذان الظهر في الإسماعيلية الساعة 12:49 مساء.

موعد أذان الظهر في دمياط الساعة 12:51 مساء.