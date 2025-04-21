مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025 في القاهرة والمدن

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025 في القاهرة والمدن

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025 في القاهرة والمدن

تمثل الصلاة الركن الثاني من أركان الإسلام الخمس، وأول ما يسأل عنه العبد في قبره، وتختلف مواقيت الصلاة من يوم إلى آخر، ومن مدينة إلى أخرى، وفقا لحسابات دقيقة.

مواقيت الصلاة اليوم

وننشر لكم في السطور التالية مواقيت الصلاة في عدد من المحافظات المصرية اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025، والذي يوافق 23 شوال 1446 هجريًا، حسب التوقيت المحلي لكل مدينة:

القاهرة: الفجر 3:48 ص، الشروق 5:20 ص، الظهر 11:53 ص، العصر 3:29 م، المغرب 6:27 م، العشاء 7:49 م.

الإسكندرية: الفجر 3:50 ص، الشروق 5:24 ص، الظهر 11:59 ص، العصر 3:36 م، المغرب 6:33 م، العشاء 7:57 م.

طنطا: الفجر 3:47 ص، الشروق 5:21 ص، الظهر 11:54 ص، العصر 3:31 م، المغرب 6:29 م، العشاء 7:52 م.

المنصورة: الفجر 3:45 ص، الشروق 5:19 ص، الظهر 11:53 ص، العصر 3:30 م، المغرب 6:27 م، العشاء 7:51 م.

الزقازيق: الفجر 3:46 ص، الشروق 5:19 ص، الظهر 11:52 ص، العصر 3:29 م، المغرب 6:26 م، العشاء 7:49 م.

بني سويف: الفجر 3:51 ص، الشروق 5:22 ص، الظهر 11:54 ص، العصر 3:29 م، المغرب 6:26 م، العشاء 7:48 م.

المنيا: الفجر 3:55 ص، الشروق 5:25 ص، الظهر 11:55 ص، العصر 3:29 م، المغرب 6:26 م، العشاء 7:47 م.

أسيوط: الفجر 3:55 ص، الشروق 5:24 ص، الظهر 11:54 ص، العصر 3:26 م، المغرب 6:24 م، العشاء 7:43 م.

سوهاج: الفجر 3:54 ص، الشروق 5:23 ص، الظهر 11:52 ص، العصر 3:23 م، المغرب 6:21 م، العشاء 7:40 م.

قنا: الفجر 3:51 ص، الشروق 5:19 ص، الظهر 11:48 ص، العصر 3:18 م، المغرب 6:16 م، العشاء 7:35 م.

أسوان: الفجر 3:55 ص، الشروق 5:21 ص، الظهر 11:47 ص، العصر 3:14 م، المغرب 6:13 م، العشاء 7:30 م.

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