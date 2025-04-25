سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 25-4-2025 مقابل الجنيه المصري

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 25-4-2025 مقابل الجنيه المصري

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 25-4-2025 مقابل الجنيه المصري

أعلنت البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري تحديث سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 25-4-2025 مقابل الجنيه المصري؛ إذ سجلت العملة السعودية اليوم في البنك المركزي المصري نحو 13.65 جنيه للشراء، مقابل 13.60 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري

وجاء سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة خلال التحديث الموضح عبر مواقع البنوك الرسمية، كالتالي:

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 13.53 جنيه للشراء، و13.60 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك فيصل

سعر الريال السعودي في بنك فيصل 13.53 جنيه للشراء، و13.60 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك مصر 13.53 جنيه للشراء، و13.60 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية 13.54 جنيه للشراء، و13.60 جنيه للبيع.

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

شرط مثير من زيزو للعودة إلى الزمالك

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا