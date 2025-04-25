سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 25-4-2025 مقابل الجنيه المصري

أعلنت البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري تحديث سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 25-4-2025 مقابل الجنيه المصري؛ إذ سجلت العملة السعودية اليوم في البنك المركزي المصري نحو 13.65 جنيه للشراء، مقابل 13.60 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري

وجاء سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة خلال التحديث الموضح عبر مواقع البنوك الرسمية، كالتالي:

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 13.53 جنيه للشراء، و13.60 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك فيصل

سعر الريال السعودي في بنك فيصل 13.53 جنيه للشراء، و13.60 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك مصر 13.53 جنيه للشراء، و13.60 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية 13.54 جنيه للشراء، و13.60 جنيه للبيع.