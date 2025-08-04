أعلى فوائد شهادات بنك مصر.. كيفية الحصول على عائد سنوي يصل إلى 27%

أعلى فوائد شهادات بنك مصر.. كيفية الحصول على عائد سنوي يصل إلى 27%

أعلى فوائد شهادات بنك مصر.. كيفية الحصول على عائد سنوي يصل إلى 27%

يطرح بنك مصر ثاني أكبر البنوك الحكومية في السوق المحلية، العديد من الأوعية الادخارية المتنوعة العائد، الذي يصل إلى 27% بعد طرحه شهادة جديدة ببداية شهر مارس 2025، وهي شهادة «يوماتي» التي يتزايد البحث عنها نظرا لمميزاتها العديدة ما ساهم في جذب مبالغ كبيرة من أموال المودعين والمدخرين للاكتتاب فيها كأحد أعلى فوائد شهادات بنك مصر.

أعلى فوائد شهادات بنك مصر في عام 2025

ووفقا للموقع الرسمي للبنك الحكومي، فإنَّ شهادة يوماتي التي تعتبر بين أعلى فوائد شهادات بنك مصر لعام 2025، تتميز بعائد تنافسي يصل إلى 27% سنويا وأطلق البنك الشهادة للاكتتاب لجمهور المتعاملين ويمكن لأي من الأفراد مصريين الجنسية شرائها بمبالغ تبدأ من ألف جنيه مصري ومضاعقات الألف.

تفاصيل شهادة يوماتي بعائد متغير 27% من بنك مصر

كما أوضح أنَّ شهادة يوماتي يمكن صرف عائدها يوميا رغم كونها أعلى فوائد شهادات بنك مصر ما يجعلها مميزة لقطاع عريض من المتعاملين، وتتيح عائد سنوي متغير، ما يجعلها أحد مصادر الدخل الجيدة للقطاع العائلي الراغب في استثمار مدخراته، خاصةً وأن مدتها 3 سنوات.

كيفية احتساب عوائد شهادات يوماتي بنك مصر

ولمعرفة كيفية احتساب أحد أعلى فوائد شهادات بنك مصر، أي العائد على شهادة يوماتي الجديدة، فيتم وفقا لمعادلة سعر الكوريدور وهي كالتالى؛ «سعر الكوريدور يخصم منه 0.25%»، وسعر الكوريدور هو سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي المصري والذي يتم مراجعته بشكل دوري كل 6 أسابيع خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية.

مميزات شهادة يوماتي من بنك مصر

ومن بين أبرز مميزات شهادة يوماتي أنها بين أعلى فوائد شهادات بنك مصر، وبالإضافة إلى العائد التنافسي هناك مميزات أخرى كالتالى؛

  • يمكن للمصريين والأجانب شرائها، أي الاكتتاب فيها.
  • يمكن شرائها بدءاً من 1000 جنيه ومضاعفات الألف.
  • يتم احتساب العائد بدءاً من يوم العمل التالي لتاريخ الاكتتاب، ويصل إلى 27% سنويا.
  • المرونة المالية العالية التي تتيحها الشهادة، مع إمكانية استرداد قيمتها بالكامل أو جزء من المبلغ المودع بمجرد مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار.
  • مدة الشهادة 3 سنوات بعائد متغير ما يضمن عائد تنافسي لفترة أطول، ويتناسب مع أي تغيير يطرأ على أسعار الفائدة.
  • العائد على شهادة يوماتي يومي ومتغير.
  • إمكانية الاقتراض بضمان شهادة يوماتي حتى 90% من القيمة الإسمية للشهادة بدون اللجوء لكسر الشهادة، أو حتى خسارة العائد.

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