تحديث في سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 22-4-2025

كشفت البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري عن تحديث جديد في سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 22-4-2025 مقابل الجنيه المصري؛ إذ سجلت العملة السعودية اليوم في البنك المركزي المصري نحو 13.60 جنيه للشراء، مقابل 13.64 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري

ويأتي سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد من خلال التحديث الموضح عبر مواقع البنوك الرسمية كالآتي:

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري مستوى 13.60 جنيه للشراء، و13.63 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري بلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك مصر مستوى 13.60 جنيه للشراء، و13.64 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

بلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك مصر مستوى 13.55 جنيه للشراء، و13.63 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

تحدد سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية عند 13.55 جنيه للشراء، و13.62 جنيه للبيع.