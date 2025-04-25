تراجع إيرادات فيلم فار بـ7 ترواح في دور العرض.. حقق 12 ألف جنيه أمس

تراجع إيرادات فيلم فار بـ7 ترواح في دور العرض.. حقق 12 ألف جنيه أمس

تراجع إيرادات فيلم فار بـ7 ترواح في دور العرض.. حقق 12 ألف جنيه أمس

يواصل فيلم فار بـ7 ترواح، تراجعه في شباك التذاكر بدور العرض السينمائية، وسط المنافسة التي يشهدها موسم أفلام عيد الفطر.

فيلم فار بـ7 ترواح

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن فيلم فار بـ7 ترواح جاء أمس في المركز الخامس والأخير، حيث حقق إيرادات بلغت 12 ألفا و721 جنيها فقط لا غير، بعد بيع 103 تذاكر فقط.

فريق عمل الفيلم

فيلم فار بـ 7 ترواح يشارك فيه عدد كبير من الفنانين بينهم إدوارد وسليمان عيد وإبراهيم السمان وأحمد فتحي ومحمود حافظ وعدد آخر من الفنانين، وهو سيناريو وحوار محمد فاروق شيبا، وإخراج شادي علي.

وينافس فيلم فار بـ7 ترواح في شباك التذاكر بجانب عدد من الأفلام، بينها فيلم سيكو سيكو، وفيلم نجوم الساحل، وفيلم الصفا الثانوية بنات.

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