رئيس الوزراء يمثل مصر في «قمة عنتيبي» لدعم استقرار الصومال

رئيس الوزراء يمثل مصر في «قمة عنتيبي» لدعم استقرار الصومال

رئيس الوزراء يمثل مصر في «قمة عنتيبي» لدعم استقرار الصومال

وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مطار عنتيبي الدولي، بجمهورية أوغندا، إذ من المقرر أن يترأس، نيابة عن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفد مصر في القمة غير العادية للدول المساهمة بقوات في بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال AUSSOM، التي تستضيفها مدينة عنتيبي اليوم الجمعة 25 أبريل 2025.

اعتماد البيان المشترك للقمة

ومن المقرر أن يلقي رئيس الوزراء كلمة مصر خلال القمة، كما تتضمن أعمال القمة شقا مغلقا على رؤساء الدول والحكومات، يعقبه صورة جماعية لرؤساء الوفود، وجلسة عامة، ثم يعقب ذلك اعتماد البيان المشترك للقمة.

دعم واستقرار الصومال

وتأتي هذه القمة في سياق الانتقال من البعثة الأفريقية الانتقالية في الصومال ATMIS إلى بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال AUSSOM، والتي بدأت مهامها رسميا في يناير 2025، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2767 لسنة 2024.

مواضيع متعلقة

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

شرط مثير من زيزو للعودة إلى الزمالك

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا