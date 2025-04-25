رئيس الوزراء يمثل مصر في «قمة عنتيبي» لدعم استقرار الصومال

وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مطار عنتيبي الدولي، بجمهورية أوغندا، إذ من المقرر أن يترأس، نيابة عن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفد مصر في القمة غير العادية للدول المساهمة بقوات في بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال AUSSOM، التي تستضيفها مدينة عنتيبي اليوم الجمعة 25 أبريل 2025.

اعتماد البيان المشترك للقمة

ومن المقرر أن يلقي رئيس الوزراء كلمة مصر خلال القمة، كما تتضمن أعمال القمة شقا مغلقا على رؤساء الدول والحكومات، يعقبه صورة جماعية لرؤساء الوفود، وجلسة عامة، ثم يعقب ذلك اعتماد البيان المشترك للقمة.

دعم واستقرار الصومال

وتأتي هذه القمة في سياق الانتقال من البعثة الأفريقية الانتقالية في الصومال ATMIS إلى بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال AUSSOM، والتي بدأت مهامها رسميا في يناير 2025، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2767 لسنة 2024.