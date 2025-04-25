حزب مصر أكتوبر: الرئيس السيسي يؤكد أن الدولة تقف سدا منيعا أمام تصفية القضية الفلسطينية

قال المهندس أحمد حلمي، نائب رئيس حزب مصر أكتوبر لشؤون التنظيم والإدارة، وأمين عام الحزب في محافظة الإسكندرية، إن كلمة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين لتحرير سيناء، أكدت على أن مصر لا تنسى القضية الفلسطينية في أي مناسبة، إذ أكد الرئيس خلال كلمته على أن مصر تقف سدا منيعا أمام محاولات تصفية القضية الفلسطينية وأقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأضاف «حلمي» في بيان له، أن الرئيس السيسي، يؤكد دائما على أن مصر هى التي تحمل على عاتقها دائما الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وأن الوصول إلى سلام عادل وشامل هو الحل لن يتحقق إلا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وهو الأمر الذي تنادي به مصر وتبذل جهودا على جميع المستويات السياسية والدبلوماسية للوصول إلى هذا الهدف، لوقف الحرب المستمرة في قطاع غزة وتدمر الأخضر واليابس، وتتسبب في عشرات الآلاف من الضحايا في مشهد مأساوي مشين سيظل محفورًا في التاريخ.

وأشار نائب رئيس حزب مصر أكتوبر لشؤون التنظيم والإدارة، إلى ضرورة قيام المجتمع الدولي بمسؤلياته تجاه ما يحدث في غزة؛ من أجل الوصول إلى السلام الدائم في المنطقة، مشيدًا بتأكيد الرئيس السيسي، المستمر على إعادة إعمار قطاع غزة بدون أي شكل من أشكال التهجير القسري للشعب الفلسطيني الشقيق، للحفاظ على حقوقه المشروعه.