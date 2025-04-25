الرئيس السيسي: مصر تقف سدا منيعا أمام محاولات تصفية القضية الفلسطينية

كتب - شريف سليمان

قال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنّ مصر تقف كما عهدها التاريخ، سدا منيعا أمام محاولات تصفية القضية الفلسطينية، وتؤكد أن إعادة إعمار قطاع غزة يجب أن تتم وفقا للخطة العربية الإسلامية دون أي شكل من أشكال التهجير، حفاظا على الحقوق المشروعة للفلسطينيين، وصونا للأمن القومي

أضاف الرئيس السيسي، في كلمته بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين لتحرير سيناء، أنّ السلام العادل والشامل لن يتحقق إلا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقا لمقررات الشرعية الدولية، فذلك وحده هو الضمان الحقيقي لإنهاء دوائر العنف والانتقام والتوصل إلى السلام الدائم.

وتابع: «التاريخ يشهد بأن السلام بين مصر وإسرائيل الذي تحقق بوساطة أمريكية هو نموذج يحتذى به لإنهاء الصراعات والنزاعات الانتقامية وترسيخ السلام والاستقرار».

وأكد أن السلام العادل هو الخيار الذي ينبغي أن يسعى إليه الجميع، مواصلا: «نتطلع في هذا الصدد إلى قيام المجتمع الدولي وعلى رأسه أمريكا والرئيس ترامب تحديدا بالدور المتوقع منه في هذا الصدد».