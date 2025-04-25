عضو بـ«النواب»: ذكرى تحرير سيناء ستظل ملحمة وطنية راسخة في قلوب المصريين

عضو بـ«النواب»: ذكرى تحرير سيناء ستظل ملحمة وطنية راسخة في قلوب المصريين

عضو بـ«النواب»: ذكرى تحرير سيناء ستظل ملحمة وطنية راسخة في قلوب المصريين

قالت النائبة شيرين عليش، عضو مجلس النواب، والأمين المساعد لأمانة المرأة المركزية بحزب مستقبل وطن، إن ذكرى تحرير سيناء ستظل راسخة في قلوب المصريين، تمثل فخرًا وطنيًا وتجسيدًا لمعاني التضحية والفداء وتقديم أغلى الأثمان في سبيل الدفاع عن الوطن وحمايته من أية محاولة للمساس به وبأمنه وحماية مقدرات الدولة والحفاظ على أمنها واستقرارها.

ذكرى تحرير سيناء

وأكدت عضو مجلس النواب، في بيان لها اليوم، أن في مثل هذه الأيام تتجدد العهود مع الوطن ليبقى الشعب بجميع فئاته وأطيافه صفا واحدا خلف القيادة السياسية متماسكاً ومتلاحمًا إلى جانب مؤسسات الدولة من أجل حماية هذا الوطن، ودعم ركائز وأسس استقراره بتعزيز مسارات التنمية والبناء، والدفع بجهود النمو والازدهار إلى الأمام.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن نجاح المصريين في حماية أراضيهم والدفاع عن وطنهم جعل من سيناء منطقة جاذبة للاستثمار والسكان، طاردة للإرهاب وأية محاولات تستهدف أمن واستقرار الوطن، ودعم جهود الدولة لتحويل سيناء إلى مركز اقتصادي حيوي.

ملحمة وطنية كبرى

ووجهت النائبة شيرين عليش التهنئة والتحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، وأبطال القوات المسلحة الباسلة، بهذه المناسبة التي تمثل رمزا للفخر والعزة والانتصار للإرادة المصرية، داعية جموع الشعب المصري للاقتداء بمن سطروا ملحمة وطنية خالدة، وتسطير ملحمة وطنية أخرى تتمثل في البناء والتنمية ووضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.

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