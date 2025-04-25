وزيرة التضامن: تكافل وكرامة يدعم آلاف الأسر في شمال وجنوب سيناء

تلقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرا عن التدخلات والجهود التى يقدمها برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة في محافظتي شمال وجنوب سيناء، وذلك فى إطار الاحتفال بالذكرى الـ 43 لتحرير سيناء.

تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين والاستثمار في البشر

وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعي عددا من المشروعات التنموية في محافظتي شمال وجنوب سيناء من أجل تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين والاستثمار في البشر.

عدد الأسر بالبرنامج 27340 أسرة

ففي محافظة شمال سيناء، بلغت عدد الأسر بالبرنامج 27340 أسرة، حيث بلغ عدد المستفيدين من "تكافل" 13293 مستفيدا، وعدد المستفيدين من "كرامة" 14047 مستفيدا، وعدد المستفيدين من كرامة من المسنين 4153 مستفيدا، ومن كرامة من ذوي الإعاقة 8571 مستفيدا، ومن كرامة من الأيتام 570 مستفيدا.

عدد المستفيدين من البرنامج من الذكور 6,546 مستفيدا،

بلغ عدد المستفيدين من البرنامج من الذكور 6,546 مستفيدا، ومن الإناث 20794 مستفيدة، أما فيما يتعلق بالحالة التعليمية، بلغ عدد المستفيدين من لا يعرفون القراءة والكتابة 10866 مستفيدا، ومن الذين يعرفون القراءة والكتابة 4614 مستفيدا، ومن الملتحقين بفصول محو أمية 2544 مستفيدا، ومن أصحاب التعليم المتوسط وفوق المتوسط 3827 مستفيدا، ومن الحاصلين على مؤهل جامعي 353 مستفيدا.

وبلغ عدد من لديهم تأمين صحي 28,553 مستفيد، ومن لديهم بطاقات تموين 20277 مستفيد، ومن ذوي الإعاقة 10,310 مستفيدا.

أما محافظة جنوب سيناء، فقد بلغت عدد الأسر المقبولة بالبرنامج 3846 أسرة، حيث بلغ عدد المستفيدين من تكافل 1,788 مستفيدا، وعدد المستفيدين من "كرامة" 2058 مستفيدا، وعدد المستفيدين من كرامة من المسنين 876 مستفيدا، ومن كرامة من ذوي الإعاقة 657 مستفيدا، ومن كرامة من الأيتام 64 مستفيدا.

وقد بلغ عدد المستفيدين من الذكور 727 مستفيد، ومن الإناث 3,119 مستفيدة، وبلغ عدد المستفيدين ممن لا يجيدون القراءة والكتابة 1139 مستفيدا، ومن الذين يعرفون القراءة والكتابة 569 مستفيدا، ومن الملتحقين بفصول محو أمية 2544 مستفيدا، ومن الحاصلين على مؤهل جامعي 48 مستفيدا.